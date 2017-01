Vandalen demolieren VW

Eigentümer ertappt Einbrecher Görlitz. Ein Bewohner eines Wohnhauses an der Südoststraße in Görlitz hat in der Nacht zum Montag einen Einbrecher ertappt. Der Fremde war in den Keller eingedrungen und bahnte sich seinen Weg in das Wohnzimmer der Familie. Dort überraschte der 65-Jährige den Täter, der in die Dunkelheit flüchtete. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Eine Streife des örtlichen Reviers ergriff im Umfeld einen 33-jährigen Deutschen. Der Hinweisgeber erkannte den Tatverdächtigen wieder. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob weitere Einbrüche auf das Konto des Mannes gehen. Die Untersuchungen dauern an.

Frau vermisst ihren Ford Görlitz. Eine Streife des Polizeireviers Görlitz hat Sonntagvormittag einen als gestohlen gemeldeten Ford Fiesta am Demianiplatz entdeckt. Die 56-jährige Eigentümerin meldete den blauen Kleinwagen mit Berliner Kennzeichen am Sonnabendnachmittag als gestohlen. Er sei an der Rauschwalder Straße verschwunden. Am Fundort stand das Auto jedoch schneebedeckt, verschlossen und ohne Einbruchspuren. Die Beamten informierten die Frau über den Standort des Wagens . Wie er dahin gekommen war, blieb unklar.

Lkw verstoßen gegen Sonntagsfahrverbot Görlitz/Hermsdorf. Streifen der Autobahnpolizei haben am Sonntag bis zum Nachmittag fünf Lkw gestoppt, deren Fahrer das Sonn- und Feiertagsfahrverbot nicht beachteten. Die Regelung gilt an Sonn- und Feiertagen zwischen 0 und 22 Uhr für alle Nutzfahrzeuge, die schwerer als siebeneinhalb Tonnen sind oder einen Anhänger mitführen. Die Verkehrspolizisten untersagten den Fernfahrern die Weiterfahrt. Auf sie kommt ein Bußgeld von 120 Euro zu. Die Auftrag gebenden Speditionen werden erheblich empfindlicher zur Kasse gebeten.

Fahrer mit Crystal erwischt Weißenberg. Eine Streife der Autobahnpolizei hat Sonntagabend bei Weißenberg die Fahrt eines 24-Jährigen beendet. Bei einer Kontrolle des BMW-Fahrers fiel auf, dass der Betroffene wahrscheinlich unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Ein Wischtest verriet den Konsum von Crystal. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Sollte sich der Verdacht bestätigen, werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister auf den 24-Jährigen zukommen.

Diebe plündern Garagen Neusalza-Spremberg. Unbekannte sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in Neusalza-Spremberg in zwei Garagen an der Bautzener Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten einen Komplettradsatz mit Alufelgen. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf rund 600 Euro. Am Garagenkomplex entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Beifahrerscheibe eingeschlagen Weißwasser. Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag hat vor einem Pflegeheim an der Hegelpromenade in Weißwasser die Beifahrerscheibe eines parkenden Renaults mit einem Stein eingeschlagen. Warum - das ist auch gegenwärtig noch unklar. Die Tat geschah kurz nach 16 binnen weniger Minuten. Aus dem Fahrzeuginneren hat der Unbekannte nichts entwendet. Den Sachschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 300 Euro.