Vandalen demolieren Toiletten Die Unbekannten haben einen hohen Schaden hinterlassen. Und das mitten am Tag.

In der Anlage an der Zschopaubrücke wurden in zwei Damentoiletten die Becken herausgerissen. © André Braun

Als die Reinigungskraft am 4. Juli die Toilettenanlage an der Zschopaubrücke in Waldheim aufschloss, war noch alles in Ordnung. Als sie am Nachmittag wieder nach dem Rechten sah, hatten dort Vandalen gehaust. In der Zeit zwischen 7 und 15 Uhr haben Unbekannte in zwei der drei Damentoiletten die Toilettenbecken herausgerissen und die Lampen demoliert. Auch die Seifenspender neben den Waschbecken mussten dran glauben. Die Abfallkörbe bekamen offensichtlich einen Fußtritt, Toilettenpapier und Papierhandtücher haben die Vandalen auf dem Boden verteilt. „Es ist ein relativ hoher Sachschaden entstanden“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Die genaue Höhe kann er noch nicht beziffern.

Die Toilettenanlage gibt es schon seit DDR-Zeiten. Um die Jahrtausendwende wurde sie umfassend saniert. Soweit sich der Bürgermeister erinnert, habe es einen derartigen Vorfall in all den Jahren noch nicht gegeben. Er hofft, dass die Toiletten bis zum Stadtfest Anfang August repariert werden können. Der Klempner müsse aber noch prüfen, welche Teile bestellt werden müssen und ob es auch an Rohren oder anderen Stellen Schäden gibt, die so nicht offensichtlich sind.

Es sind die einzigen öffentlichen Toiletten in Waldheim. Bis sie repariert sind, haben Frauen die Möglichkeit, während der Öffnungszeit auch die Toiletten im Rathaus zu benutzen.

Wer am Dienstag in der genannten Zeit in oder rund um die Toilettenanlage Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Vandalismus in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter Telefon 03431 6590 bei der Polizeidienststelle Döbeln oder unter Telefon 034327 57255 beim Ordnungsamt Waldheim zu melden.

