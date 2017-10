Vandalen beschädigen Bushaltestelle

Bisher Unbekannte haben die Haltestelle in Johnsbach beschädigt. Wie Ortsvorsteher Udo Herm (Wählervereinigung Johnsbach) informiert, wurden in drei Fenstern jeweils mehrere Glassteine zerstört. Das sei sehr ärgerlich, weil es nun reinregnen kann und damit die Schränke beschädigt werden, in denen Bücher stehen, so Herm. Denn die Bushaltestelle beherbergt einen offenen Bücherschrank, der von Christine Kirschleder betreut wird. Jeder kann hier die Bücher mitnehmen, die ihn interessieren. Frau Kirschleder sorgt auch dafür, dass es in der Haltestelle ordentlich aussieht.

Der Ortschaftsrat wird die Beschädigung nun der Polizei melden. „Ich hoffe, es gibt sachdienliche Hinweise“, sagt Herm. Die nimmt auch er entgegen. (SZ/mb)

Kontakt: 035053 47398

zur Startseite