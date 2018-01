Vandalen an der Schule

Radfahrer übersieht Auto

Großenhain. Ein Radler war am Montagnachmittag gegen 14.10 Uhr auf der Major-von-Minckwitz-Allee unterwegs, als er in Höhe Ortrander Straße einen haltenden VW Passat zu spät bemerkte. Der 25-Jährige fuhr auf den Wagen auf. Er blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.