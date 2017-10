Vampire im Anflug Drei junge Film-Freaks haben die Produktion des Films „Montrak“ ermöglicht und durften am Set mehr als nur die Klappe halten.

Cosma Shiva Hagen und Sönke Möhring © TBC Filmproduktion

Ein dunkles Märchen aus Deutschland kommt auf die Kinoleinwand. Das hat zwar nichts Politisches, ist aber auch zum Gruseln: Mit „Montrak“ stellt der Regisseur Stefan Schwenk einen neuen Vampir-Film vor, und drei Dresdner haben das Projekt mit viel Liebe zum Horror ermöglicht.

Das Genre selbst ist hierzulande lange sehr kurz gekommen. Doch vor fünf Jahren begann Schwenk seinen Cast, um sich zu versammeln – mit Sönke Möhring, der unter anderen in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ spielte, und Cosma Shiva Hagen. Dass die Produktion so lange gedauert hat, liegt an den beiden Zeitfressern Geld sufzutreiben und Freizeit zu investieren. „Montrak“ ist eine Low-Low-Budget-Produktion und finanzierte sich via Crowdfunding. An der Stelle muss die Sprache auf die drei Filmfreaks David Hilbert, Maximilian Scholz und Benedikt Wilken kommen. Sie betreiben zusammen mit anderen Enthusiasten das unabhängige Podcast-Filmmagazin „Deep Red Radio“.

„Maximilian hat das Montrak-Filmprojekt im Crowdfunding-Dschungel gefunden und uns alle begeistert“, erzählt David Hilbert. Erstens sind Vampire ganz nach ihrem Geschmack und zweitens versprach die Beteiligung am Vorhaben zumindest eine leise klingende Kasse. Also legte das Trio seine Ersparnisse zusammen und stieg als Produzent ein. Als Geld-, nicht als Ideengeber. „Wir konnten aber beim Dreh dabei sein und jeder von uns darf in einer Minirolle durchs Bild huschen.“ Das Ergebnis ist nun zu sehen, einmalig im Kino im Kasten und ab Frühjahr auf Blu-Ray. Vielleicht auch irgendwann als Streaming-Angebot.

„Montrak“, Kino im Kasten, August-Bebel-Straße 20, 1. November, 20.30 Uhr

zur Startseite