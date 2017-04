Valverde fährt weiter Mit 37 Jahren ist der Radprofi stärker denn je und auch für seinen toten Freund unterwegs.

Der Tod seines Freundes Michele Scarponi hat Alejandro Valverde sichtlich getroffen. Doch auch nach dieser schockierenden Nachricht wollte der Spanier keinen Gedanken an ein baldiges Karriereende verschwenden. „Es lauern immer Gefahren. Ich bin mir aber sicher, dass Michele uns von oben sagt, wir sollen weiter Radrennen fahren“, sagte Valverde nach seinem vierten Erfolg beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich und widmete den Sieg dem am Sonnabend bei einem Trainingsunfall gestorbenen Scarponi.

Valverde, der am Dienstag seinen 37. Geburtstag feiert, fährt weiter – mindestens zwei Jahre noch. Solange läuft sein Vertrag beim spanischen Movistar-Team. Und aus sportlicher Sicht gibt es auch keinen Grund aufzuhören. Mit elf Saisonsiegen ist der Mann aus der Region Murcia der erfolgreichste Radprofi in dieser Saison. Erst am Mittwoch hatte er den schweren Halbklassiker Fleche Wallonne gewonnen. Dazu feierte er Rundfahrttriumphe bei der Ruta del Sol, Katalonien- und Baskenland-Rundfahrt.

„Eigentlich könnte ich jetzt Urlaub machen und zufrieden sein – elf Siege, und ich weiß nicht, welcher mir besser gefallen hat“, sagte Valverde, der jetzt eine Rennpause einlegt und mit der Vorbereitung auf die Tour de France beginnt. Erst beim Criterium du Dauphine startet er kurz vor der großen Schleife wieder. Bei der Frankreich-Rundfahrt soll Valverde dann als Edelhelfer dem Kolumbianer Nairo Quintana zum ersten Erfolg verhelfen. Bei der Vuelta im Spätsommer fährt Valverde dann wieder auf eigene Rechnung.

So wie in den vergangenen Wochen, als sich der Routinier stärker denn je präsentiert hat. Beim Fleche Wallone und in Lüttich fing er den Iren Dan Martin kurz vor dem Ziel noch ab. Der Spanier nahm schon den Lüttich-Rekord des Belgiers Eddy Merckx mit fünf Siegen ins Visier: „Es fühlt sich immer noch wie ein Traum an, aber ich bin näher dran als alle anderen.“ (dpa)

