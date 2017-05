Väter schwitzen mit ihren Kindern Beim vorgezogenen Männertag wird der Trimm-dich-Pfad im Naherholungszentrum eingeweiht. Noch fehlt ein Stück.

Martin Hrouda und Mick beim Klimmziehen auf dem Trimm-dich-Pfad im Naherholungszentrum in Zschaitz. Die Kita hatte zum sportlichen Männertag eingeladen. © Dietmar Thomas

Mit Sportsachen und einem Getränk sollten sich die Väter mit ihren Kindern im Naherholungszentrum am Burgberg einfinden. So stand es in der Einladung der Kita „Waldspatzen“. Gespannt warteten die sportlich gekleideten Herren, was auf sie zukommt.

„Im vergangenen Jahr haben wir die Mütter anlässlich des Muttertages zu einem Wohlfühltag eingeladen“, so Kita-Leiterin Ina Beier. In diesem Jahr sollten nun die Väter überrascht werden. „Wir haben beim Bürgermeister angefragt, ob zu diesem Anlass der Trimm-dich-Pfad eröffnet werden könnte“, so Ina Beier. Und so waren es etwa 50 Väter und ihre Kinder, die offiziell zum ersten Mal die lange oder die kurze Strecke absolvierten. Zum Schluss gab es noch für alle Teilnehmer eine handgefertigte Medaille.

Die kurze Strecke hat sechs Stationen. Dazu gehören Sprint, Klimmzüge, der Lauf einer Stadionrunde, der Seitensprung über eine Bank, Treppen- und Berglauf. Die lange Runde hat zwölf Stationen wird unter anderem durch Strecksprung, Balancieren, Kniebeuge und Liegestütze ergänzt. „Der mittlere Teil ist immer noch wegen Sturmschäden nicht passierbar“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Fast drei Jahre habe es von der Idee und Fördermittelzusage bis zur Umsetzung des Vorhabens gedauert. Die Idee dazu hatten die Nachwuchsfußballer des SV Zschaitz. „Ich bin froh, dass wir den Weg nun endlich eröffnen, auch wenn es ein Kompromiss ist, weil die mittlere Strecke fehlt“, so Immo Barkawitz. Die Strecken seien auch erweiterbar.

Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig hatte sich im Jahr 2013 für das Programm „Jugend bewegt Kommune“ beworben und Fördergeld in Höhe von 10 000 Euro erhalten. Die Kommune gab noch 4 000 Euro dazu. Von dem Geld und mit viel Manpower entstanden der Trimm-dich-Pfad und ein Spielplatz in Ottewig, der bereits im Juni 2015 eingeweiht wurde.

Im Jahr 2015 wurden weitere 4 250 Euro aus dem Budget von „Jugend bewegt Kommune“ für zwei neue Projekte bewilligt. Zum erhielt die Jugendfeuerwehr Material, um für sich zu werben und sich zu präsentieren (DA berichtete).

Das restliche Geld wird ins Naherholungszentrum investiert. Entstehen soll eine Multifunktionsfläche. Sie soll zum Basketballspielen, für die Kita- und Hortkinder als Fläche für die Verkehrserziehung oder im Winter als Eisspritzbahn genutzt werden können.

