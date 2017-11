Vadossi lässt in DRK-Werkstätten verpacken Schon im August haben die Werkstatt-Mitarbeiter mit der Arbeit für das Weihnachtsgeschäft begonnen.

Stollenkonfekt aus Radebeul – verpackt wird es in Meißen. © Arvid Müller

1,5 Millionen Vadossi-Artikel müssen in diesem Jahr in Dosen, Tüten und Blister verpackt werden. Dafür hat die Sächsische und Dresdner Back- und Süßwaren GmbH & Co. KG die DRK-Werkstätten Meißen beauftragt. Über das Jahr sind dort 31 Mitarbeiter mit Behinderung für das Verpacken der Leckereien zuständig. Seit Ende August laufen bereits die Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft.

Vadossi arbeitet im dritten Jahr mit den Werkstätten zusammen. „In den letzten Jahren haben wir unser Sortiment etwa durch das Angebot von verschiedenen Dosen deutlich erweitert. Personell ist diese Umsetzung für ein mittelständisches Unternehmen allein nicht zu stemmen, sodass wir uns nach Möglichkeiten umsehen mussten, diesen Bereich auszulagern“, sagt Geschäftsführer Thomas Hartmann. Wichtig sei der Firma gewesen, einen lokalen Partner zu finden. „Wir schätzen die Arbeit und das Engagement der DRK-Werkstätten Meißen sehr und sind dankbar für die Möglichkeit der Zusammenarbeit“, so Hartmann.

Auch in der Werkstatt kommt die Arbeit gut an. „Unsere Mitarbeiter sind mächtig stolz, wenn sie die von ihnen abgepackten Produkte selbst im Handel sehen“, sagt Isabell Riedel, Bereichsleiterin für Auftragsabwicklung und Materialwirtschaft bei den DRK-Werkstätten Meißen. Dort sind insgesamt 300 Mitarbeiter beschäftigt. (SZ/nis)

