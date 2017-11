Vachousek sichert ersten Auswärtssieg des FC Oberlausitz Ein früher Treffer reicht Neugersdorf, um beim Aufsteiger Chemie Leipzig einen wichtigen Sieg einzufahren.

Erzielte das goldene Tor zum Auswärtserfolg des FC Oberlausitz bei Chemie Leipzig: Stepan Vachousek. © Thomas Eichler

Neugersdorf. Auch im zweiten Spiel nach der Beurlaubung von Trainer Vragel da Silva gelingt dem FC Oberlausitz ein Sieg. Nach dem 2:1-Erfolg im Landespokal beim FC International Leipzig ging es am heutigen Sonntag erneut in die Messestadt, wo beim traditionsreichen Aufsteiger BSG Chemie mit einem 1:0 (1:0) der erste Auswärtssieg der laufenden Regionalliga-Saison gelang. Das goldene Tor gelang Stepan Vachousek dabei bereits nach einer guten Viertelstunde. Der Mittelfeldspieler verwandelte einen Freistoß unter gütiger Mithilfe eines Chemie-Verteidigers direkt.

In der Folge spielte fast nur noch der Gastgeber, doch scheiterten die Leipziger entweder an ihrer Abschlussschwäche oder am starken FCO-Torhüter David Pokorny. Dieser parierte sowohl einen Kopfball von Chemie-Verteidiger Hey als auch bei einer Doppelchance durch Ludwig und Yajima kurz vor dem Seitenwechsel.

Im zweiten Durchgang war vom FC Oberlausitz offensiv so gut wie gar nichts mehr zu sehen, die wenigen Versuche scheiterten an schwachen oder ungenauen Anspielen. Dagegen belagerte Chemie den Strafraum der Neugersdorfer, doch die Abwehr stand sicher und ließ kaum klare Chancen zu. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte Wendt, der in der 75. Minute völlig frei stehend am starken Pokorny scheiterte. Damit sicherte der Torhüter seiner Mannschaft den wichtigen Auswärtssieg, mit dem der FCO auf den zehnten Tabellenplatz klettert. (szo)

