Vaatz will wieder in den Bundestag Der 61-Jährige will auch künftig den Raum Radeberg im Parlament vertreten.

Arnold Vaatz holte 91 von 97 Stimmen, der Bürgerrechtler erhielt jede Menge Beifall, obwohl er gar nicht mehr antreten wollte. Das erklärte er in der Vorstellung. © picture alliance / dpa

Arnold Vaatz will auch künftig den Raum Radeberg im Bundestag vertreten. Seine Partei, die CDU, kürte ihn in Dresden mit 93,8 Prozent zu ihrem Kandidaten für den Wahlkreis, der den Dresdner Norden, Radeberg und Ottendorf-Okrilla umfasst.

Der 61-Jährige Vaatz ist seit 2005 im Bundestag und sieht nun „Informations- und Korrekturbedarf in der Partei.“ Es müsse einen stärkeren Austausch mit den Wählern geben, um deren Probleme aufzunehmen. Vaatz erklärte auch, dass er eigentlich gar nicht mehr antreten wollte. „Das Mandat lebt vom Wechsel, man kann nicht immer mit den gleichen Gesichtern antreten.“ Nun habe sich aber die politische Lage im Land stark verändert und da stelle er sich erneut zur Wahl.“ Schließlich dürfe die CDU nicht ihre Überzeugungskraft verlieren. Auch die insgesamt rund 200 Mitglieder, die zur Nominierung gekommen waren, dankten mit Applaus. Experimente wollte offenbar niemand wagen, nachdem die CDU zunehmend an Zustimmung verliert und in Dresden in einen andauernden internen Streit verwickelt ist. (SZ/aw)

zur Startseite