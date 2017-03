Uwe Sparmann zieht in den Stadtrat Bei den Freien Wählern in Dippoldiswalde steht ein neuer Wechsel an. Ein Nachrücker zieht jedoch zurück.

Uwe Sparmann kommt auf der Liste der Freien Wähler jetzt in den Stadtrat. © Egbert Kamprath

Erneut wird ein Stuhl im Stadtrat Dippoldiswalde neu besetzt. Lothar Göbel aus der Fraktion der Freien Wähler hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Ihm sollte als Ersatzmann Heiko Mayer aus Reinholdshain nachfolgen. Er machte jedoch geltend, dass er über zehn Jahre im Ortschaftsrat tätig ist. Das gilt als triftiger Grund, ein Mandat abzulehnen, was der Stadtrat auch akzeptierte.

Damit rückt nun Uwe Sparmann in den Stadtrat nach. Er ist in Dippoldiswalde gut bekannt. Von 1997 bis 2003 war er als Bürgerpolizist in der Stadt im Einsatz, und er hat sich auch als Vorsitzender vom Förderverein für die Oberschule engagiert. In der nächsten Sitzung am 29. März soll er offiziell verpflichtet werden.

Damit rückt auf der Liste der Freien Wähler schon der vierte Stadtrat in dieser Wahlperiode nach. Hier stehen jetzt nur noch zwei weitere Ersatzpersonen bereit, Mario Fahrland und Wolfram Hagstotz. Sollten bis 2019 mehr als zwei Freie-Wähler-Stadträte ausfallen, würden deren Sitze leer bleiben. (SZ/fh)

