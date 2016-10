Uwe Neuhaus vertraut seinen Stuttgart-Bezwingern Beim Auswärtsspiel in Heidenheim läuft die gleiche Mannschaft auf, die den VfB 5:0 bezwungen hatte.

Die Voith-Arena in Heidenheim am 22. Oktober. © WORBSER-Sportfotografie

Er hatte tatsächlich „ernsthaft darüber nachgedacht“, die Startelf zu verändern, obwohl es „nach so einem Spiel natürlich keinen Grund dafür gäbe“. Gemeint hat Uwe Neuhaus den Galaauftritt beim 5:0 gegen den Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart. Doch letztlich entschied sich Dynamos-Trainer dafür, bei der Auswärtspartie in Heidenheim (LINK ZUM LIVETICKER) die gleiche Elf auf den Rasen zu schicken - also auch Stefan Kutschke als einzigen Stürmer. Vieles deutet daraufhin, dass Pascal Testroet am Dienstag beim DFB-Pokal-Spiel gegen seinen Ex-Verein Armina Bielefeld seinen Einsatz bekommt. Sogar auf der Ersatzbank änderte sich gegenüber der VfB-Partie nichts. Manuel Konrad, einer der Erfahrendsten im Dynamo-Kader, fehlt damit erneut im 18-Mann-Kader.

Neuhaus hatte vor dem Duell eindringlich vor den Stärken des - nach den Freitagpartien - Tabellendritten gewarnt. Die Heidenheimer, die auf den verletzten Ex-Cottbuser Tim Kleindienst verzichten müssen, stünden völlig verdient dort. Kutschke hatte sich im Vorfeld bei Stürmerkollege Daniel Frahn erkundigt, der vergangene Saison für Heidenheim gespielt hatte. „Er hat mir bestätigt, dass sie unheimlich kompakt stehen und die Verteidiger echte Kanten sind“, erklärte er. „Deshalb müssen wir genauso dagegenhalten wie gegen Stuttgart.“ Die Atmosphäre in der Voith-Arena verglich er mit der in Sandhausen. Ein Vergleich, den Heidenheims Trainer Frank Schmidt süffisant kommentierte: „Uns mit Sandhausen auf einen Stufe zu stellen, ist ja interessant.“

Wie auch immer: Heidenheim gehört nicht zu den attraktivsten Gegner in der zweiten Liga. Ein Umstand, der Neuhaus ein wenig Sorgen macht. „Ich bin da genauso motiviert wie gegen Hannover oder Stuttgart. Aber der Mannschaft fällt es vielleicht einen Tick leichter, gegen namhafte Kontrahenten 100 Prozent abzurufen.“ Die beiden einzigen Partien in Heidenheim hatte Dynamo 2011 jeweils mit 0:3 verloren.

Die Dynamo-Aufstellung: Schwäbe - Teixeira, Modica, Ballas, Fabian Müller - Hartmann - Gogia, Lambertz, Aosman, Stefaniak - Kutschke

