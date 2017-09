Uwe Herrmann schippert im Riverboat Nach dem Semperopernball ist lange nicht Schluss. Im Gegenteil: Der Modemacher schwimmt auf einer Welle des Erfolgs.

Uwe Herrmann © Sven Ellger

Er kennt sie alle: Die Dünnen, die Dicken, die Großen, die Kleinen, die Blonden und Brünetten, die Flachbrüstigen und Großbusigen, die Zögerlichen und die Entschlossenen, die Zickigen und Gelassenen, die Coolen und die Nervösen. Am Ende sind sie alle gleich: Schöne, glückliche Bräute auf dem Weg zu ihrem großen Tag. Der Modemacher Uwe Herrmann hat eine Art Festmoden-Himmel für sie geschaffen, in seinem viele Tausend Quadratmeter großen Geschäft an der Wilsdruffer Straße stattet er nicht nur Brautpaare aus, sondern absolviert auch einen Drehtermin nach dem anderen. Für den Privatsender Vox sind er und seine Kundinnen Protagonisten der Doku-Soap „Zwischen Tüll und Tränen“. Nun plaudert er in seinem ersten Buch aus dem Nähkästchen, erzählt von Bräuten und Brautmoden, gibt Tipps rund um die Hochzeit. Nach mehr als einem Jahrzehnt als Designer der Debütantenkleider des Semperopernballs verschwindet er ganz und gar nicht vom Markt der Begehrlichkeiten. Im Gegenteil: Am Freitag, 22 Uhr ist Uwe Herrmann als Talk-Gast auf dem MDR-Riverboat zu erleben. Die Sendung wird am Sonntag, 11.55 Uhr im MDR-Fernsehen wiederholt. (nl/SZ)

