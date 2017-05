Uuund Schuss! In Weißwasser erhält jede der Mannschaften der Welpenliga eine der begehrten Trophäen.

Hier spielen die Mädchen und Jungen vom Regenbogen WSW gegen die Ulja WSW. © Joachim Rehle

Weißwasser. Die Kinder der Weißwasseraner Kitas Regenbogen (in Blau) und Ulja gaben im Finale der Welpenliga am Freitag alles. Am Ende reichte es bei beiden für einen Pokal. Denn jede der Mannschaften erhielt eine der begehrten Trophäen – frei nach dem Motto der Liga: Bei uns gewinnt jeder! Manche gewinnen etwas höher. Die letzte Runde sicherte sich das von der SZ gesponserte Team der Kita St. Johannes (Weißwasser), gefolgt von der Kita Feuerwehr Felicitas (Weißkeißel).

St. Johannes holte auch den Gesamtsieg der Serie. Sieger der Herzen wurden die Kicker vom Sonnenstrahl Krauschwitz. Startschuss der nächsten Saison ist im August. Zuvor läuft am 16. Juni das hoffentlich größte Kita-Fußballturnier der Welt. Dann winkt ein Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde. (sz/on)

