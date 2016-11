„Uuund Action!“ Derzeit entsteht in der Eisarena der Film „Bodycheck“. Dass er teilweise in Weißwasser gedreht wird, ist kein Zufall.

Star Hannes Jaenicke (2. v. l.) im Gespräch mit jungen Spielern, die für den Filmdreh in der Eisarena extra aus Berlin angereist sind. © Joachim Rehle

Vierrädrige Transportwagen, jede Menge Gerätschaft, Thermoskannen und Kaffeebecher blockieren den Zugang zur Eisfläche. Zwischen all dem ungewohnten Wirrwarr steht ein Klappstuhl aus Holz. Auf der Rückenlehne aus dunklem Stoff steht „Hannes Jaenicke“. Der bekannte Schauspieler dreht seit Donnerstag in der Eisarena Weißwasser.

Ständig schwirren Kommandos durch die Luft: „Bitte!“ oder das unvermeidliche „Uuund Action“, das den Schauspielern signalisiert, dass ihr Einsatz gefragt ist. Ein Monitor auf einem der Wagen zeigt, was die Kamera sieht: Jaenicke steht an der Bande und spricht mit Spielern. Dann fällt die Klappe. Gleich darauf stürmt Jaenicke blicklos den Gang entlang und verschwindet in einem der hinteren Räume. Später erzählt er im Interview, dass er als Kind selbst Eishockey gespielt hat. Damals, als seine Familie noch in den USA wohnte. Mit dem Umzug nach Deutschland war Schluss damit. Die Faszination für den Sport ist geblieben. „Ich bin Fan der Kölner Haie.“ Dass es „diesen berühmten Klub hier in Weißwasser“ gibt, habe er bis zum Beginn der Dreharbeiten nicht gewusst, obwohl er schon öfter in der Lausitz war, sagt er. Nun wird er den Klub und die Stadt wohl nicht wieder vergessen. „Eine so warmherzige Rundumbetreuung wie hier habe ich noch nicht erlebt“, Tipps von Trainer Robert Hoffmann inklusive.

Die verantwortliche Produktionsfirma Dreamtool Entertainment dreht nicht zufällig in der Eisarena. In dem Film mit dem Titel „Bodycheck“ geht es tatsächlich um Eishockey. Er erzählt die Geschichte der 13-jährigen Nic (Lisa Bahati Wihstutz). Sie ist die Beste in der deutschen Eishockey-Jugendnationalmannschaft. Aber in der Mannschaft haben nur Jungs eine echte Chance. Nic kämpft gegen Geschlechterklischees und muss sich dabei auch gegen ihren Vater (Hannes Jaenicke), der von der Doppelrolle als Vater und Trainer überfordert ist, durchsetzen. Die Regie hat Holger Haase (Alarm für Cobra 11, Doctor‘s Diary) übernommen, die Kamera führt Uwe Schäfer (Türkisch für Anfänger, Wilsberg). Auftraggeber ist der Privatsender Sat 1. Er wird den Fernsehfilm im kommenden Jahr zur besten Sendezeit ausstrahlen.

Ein Termin steht noch nicht fest, so Peter Ulbrich. Als erster Aufnahmeleiter muss er langsam auf die Tube drücken. Das Filmteam hat die Eisfläche nur bis 12 Uhr gemietet. Dann dürfen die Profis von den Lausitzer Füchsen wieder aufs Eis. Später sollen weitere Szenen im Gang und in den Garderoben gedreht werden. Die Drehzeit in der Eisarena beträgt knappe zwei Tage, insgesamt sind es drei Wochen. Das sei normal für einen Film, meint Ulbrich. Er ist bereits seit zwanzig Jahren im Geschäft, lebt in Berlin, stammt aber aus der Lausitz. Deshalb hat er auch nicht im Hotel Kristall übernachtet, wie das übrige Filmteam, sondern im nahen Sabrodt, wo er aufgewachsen ist und wo ein Teil seiner Familie heute noch lebt.

Weißwasser spielt in dem Film keine Rolle. Warum die Wahl dennoch ausgerechnet auf die Eisarena fiel, ist kein Geheimnis. In den überbelegten Hallen in Berlin hätten die Filmleute keine Chance gehabt. Die Lausitz ist von Berlin aus gesehen nah. Aber das Ausschlaggebende sei, so Ulbrich, dass ein Drehort auch zum Typus des Hauptdarstellers passen müsse. Die Eis-arena sei toll, Jaenicke auch. Punkt.

Dann ist Mittagspause. Auch für die jungen Spieler, mit denen Jaenicke bis eben gedreht hat. Nils Kleinwächter ist dazu mit vier Kollegen aus Berlin angereist. Im Film spielt er für die „Eisdachse“ und findet schauspielern auch dann noch toll, wenn die Kamera an ist. „Ich habe schon überlegt, ob ich den Beruf wechseln soll“, sagt er mit einem angedeuteten Augenzwinkern.

Auf der Eisfläche übergibt Petra Sczesny von der Wohnungsbaugesellschaft anstelle von Oberbürgermeister Torsten Pötzsch, der verhindert ist, Geschenke und outet sich als Jaenicke-Fan. Der Schauspieler erhält unter anderem ein Foto, das bereits am Dienstag aufgenommen wurde und Sczesny, Haase und Jaenicke zeigt. Im Hintergrund hängt ein Plakat der Lausitzer Füchse. Kämpfen und siegen, steht darauf. „Deshalb bekommen Sie heute das Foto. Denn ich habe gesehen, wie Sie gestürzt und wieder aufgestanden sind.“ Dann empfiehlt sie die Eisarena als Drehort für weitere Aufnahmen. Man kann ja nie wissen, ob nicht eine Serie geplant ist. Hannes Jaenicke bedankt sich mit einem Küsschen und einem ehrlich gemeinten „Schön hier!“

