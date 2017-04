USA können von Deutschland lernen

Ivanka Trump (l) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU,r). © dpa

Die USA können aus Sicht der Präsidentenberaterin Ivanka Trump beim Thema Berufsausbildung von Deutschland lernen. Deutschland sei in diesem Bereich „absoluter Wegbereiter“, hob die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump in einem Interview mit der „Wirtschaftswoche“ hervor. „Das deutsche System der Berufsausbildung ist ein praktisches, erfolgreiches Beispiel für eine echte öffentlich-private Partnerschaft.“ Neben dem Berufsschulunterricht vermittele es die berufliche Praxis in den Betrieben.

Ivanka Trump kommt nächste Woche zu einer Konferenz im Rahmen der G20 nach Berlin. „Ich habe vor, von den Erfolgen Deutschlands in diesem Bereich zu lernen“, berichtete sie. Nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten wolle sie mit Unternehmen, Vertretern des Bundes, der Bundesstaaten und der Kommunen sowie mit Bildungseinrichtungen die Berufsausbildungsmodelle modernisieren. (dpa)

zur Startseite