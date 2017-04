USA erhöhen im Atomstreit mit Nordkorea den Druck

Bei ihrem Treffen in Florida einigten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping auf eine stärkere Zusammenarbeit im Streit um Nordkoreas Atomprogramm. Doch eine klare Strategie gibt es nicht. Die USA demonstrieren unterdessen gegenüber Pjöngjang militärische Macht. Nur kurz nach dem Treffen in Florida setzten sie Kriegsschiffe in Marsch.

Welche Ziele verfolgen die USA im Konflikt mit Nordkorea?

Washington will den Druck auf die Führung in Pjöngjang erhöhen. Ziel ist, Nordkorea zu einem Verzicht auf sein Atom- und Raketenprogramm zu bewegen, das von den USA als wachsende Bedrohung wahrgenommen wird. Einen militärischen Konflikt mag sich in Washington derzeit niemand vorstellen. Doch die USA unter Präsident Trump scheinen zunehmend ungeduldiger auf Nordkorea zu reagieren. Außenminister Rex Tillerson sagte im März in Südkorea, alle Optionen lägen auf dem Tisch. Trump drohte mit einem Alleingang im Konflikt mit Nordkorea – das heißt, notfalls auch ohne China. US-Medien zitierten Regierungsbeamte, der US-Militärschlag gegen einen syrischen Luftwaffenstützpunkt am Freitag sei auch eine Warnung an Nordkorea und den Iran gewesen.

Wie steht Peking zur Entsendung der US-Kriegsschiffe?

Eine offizielle Stellungnahme der chinesischen Regierung gab es zwar bisher nicht. Dass US-Kriegsschiffe Kurs auf Korea gesetzt haben, ist aber sicher nicht in ihrem Sinne. Peking strebt zwar eine Koreanische Halbinsel ohne Atomwaffen an und trägt deshalb wirtschaftliche Sanktionen mit. Eine militärische Krise oder gar einen Kollaps Nordkoreas wollen die Chinesen jedoch verhindern. Peking hält Gespräche für die einzige Option, um die Krise zu lösen.

Welche Politik verfolgt Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un?

Seit Kim Jong Un nach dem Tod seines Vaters Kim Jong Il Ende 2011 an die Macht gelangte, treibt Nordkorea trotz scharfer internationaler Sanktionen sein Atomprogramm rascher voran. Ideologisch sieht man den Sohn in der Nachfolge seines Vaters. Auf dessen „Militär-zuerst“-Politik folgte die sogenannte „Byongjin“-Linie, die mittlerweile als ein Markenzeichen des Sohnes gilt. Sie sieht den Aufbau einer Atomstreitmacht und die parallele Belebung der maroden Wirtschaft vor. Kims Kurs wird als unrealistisch kritisiert. Kim treibe das Land nur weiter in die Isolation, lautet der Vorwurf.

Warum entwickelt Nordkorea Atombomben?

Nordkorea unterhält zwar eine Armee mit über einer Million Soldaten, doch deren Ausrüstung gilt als veraltet. Die Führung weiß, dass das Land waffentechnisch den USA und deren Verbündeten wie Südkorea und Japan unterlegen ist. Südkorea geht daher davon aus, dass Nordkorea seine „asymmetrischen Fähigkeiten“ und das Atomwaffenarsenal ausbauen will. Drei Ziele sollen damit verfolgt werden: sich die militärische Überlegenheit zu sichern, eine wirksame Verhandlungskarte zu haben und die innere Einheit zu stärken. Mit Atomwaffen wähnt sich Pjöngjang nicht nur unangreifbar, sie sollen auch das Überleben der Führung garantieren. (dpa)

