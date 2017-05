US-Zuspielerin verstärkt DSC

Dresdens Volleyballtrainer Alexander Waibl hat die nächste talentierte College-Spielerin ausfindig gemacht. Zuspielerin Madison Bugg wechselt kommende Saison zum DSC und wird zusammen mit der erfahrenen Mareen Apitz die wichtige Regieposition besetzen. Die US-Amerikanerin unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre. „Sie bringt alles mit, was eine Zuspielerin braucht, ist schnell und variabel, dazu noch ein sehr emotionaler Typ“, erklärt Waibl.

Bugg stammt aus einer volleyballverrückten Familie. Ihre Mutter Robin war Anfang der Achtzigerjahre eine erfolgreiche College-Spielerin. Die 22-jährige Madison spielte von 2012 bis 2015 im Team der prestigeträchtigen Stanford University und war dort bereits mit zahlreichen Auszeichnungen aufgefallen. Nach ihrem Abschluss wechselte sie vergangenes Jahr in die Schweiz und sammelte bei Viteos Neuchatel Université erste Erfahrungen als Profi. In Dresden will Bugg nun „dazu beitragen, die Meisterschale zurück nach Dresden zu holen“, wie sie in der Pressemittelung zitiert wird. Bugg ist die dritte Neuverpflichtung beim DSC. Damit gehören zurzeit acht Spielerinnen zum Kader. (SZ/mw)

