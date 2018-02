US-Präsident Trump verändert die Welt ...

... oder doch nicht? Das ist Gegenstand eines Diskussionsabends in der Volkshochschule Hoyerswerda am kommenden Montag, dem 5. März (19 Uhr / Lausitzer Platz 4 -Lausitzhalle, Forum-Eingang an der rechten Seite-). Stefan Robel (TU Dresden) und Prof. Crister S. Garrett (Uni Leipzig) werden dazu sprechen und mit dem Publikum diskutieren. Interessenten dafür werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich schnellstmöglich in der Volkshochschule Hoyerswerda anmelden. Dies ist auch telefonisch unter 03571 6079946 oder über die Homepage möglich. (red/JJ)

www.vhs-hoyerswerda.de

zur Startseite