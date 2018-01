US-Panzer werden umgeladen Die Polizei hatte den Konvoi auf der Autobahn bei Bautzen gestoppt. Für die Weiterfahrt forderte die US-Armee Spezialkräfte an.

Eine amerikanische Panzerhaubitze wird am Donnerstag auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte Oberlausitz Nord von einem Schwerlasttransport auf einen anderen umgeladen. © Uwe Soeder

Bautzen. Der von der Polizei auf der A 4 gestoppte Panzer-Transport kommt langsam wieder in Bewegung. Ob der polnische Schwerlastkonvoi, der sechs Panzerhaubitzen der US-Armee nach Bayern zum Truppenübungsplatz Grafenwöhr bringen soll, allerdings heute noch seinen unfreiwilligen Rastplatz an der Autobahnraststätte Oberlausitz verlassen kann, ist zur Stunde ungewiss. Am Donnerstagnachmittag haben die Umladearbeiten der Panzer auf andere Fahrzeuge der polnischen Spedition begonnen, zwei Panzer sind bereits auf neue Sattelschlepper verladen worden, die die 27 Tonnen schweren Militärfahrzeuge sicher transportieren können. Dafür waren Extra Panzerfahrer der US-Armee auf den Rasthof Oberlausitz gekommen. Auch ein Teil der fehlenden Frachtpapiere und Genehmigungen ist inzwischen bei der Polizei eingetroffen. Die Papiere seien aber immer noch nicht vollständig, und es gäbe auch noch widersprüchliche Aussagen, hieß es vor Ort. Das erklärte Ziel sei es aber, noch am heutigen Tag alle Auflagen zu erfüllen. „Wenn die Maßnahmen der Spedition abgeschlossen sind, werden Polizisten die Verkehrssicherheit des Transportes überprüfen und dem Konvoi im Erfolgsfall die Weiterfahrt gestatten“, erklärte Polizeisprecher Thomas Knaup.

Die Polizei hatte den Transport am Dienstagmittag gestoppt, weil sowohl die Transportfahrzeuge ungeeignet waren als auch sämtliche Genehmigungen für den Transport fehlten. Zudem gab es keine Begleitfahrzeuge. Seitdem harren die Fahrer der polnischen Spedition auf dem Rasthof aus. (SZ/ju)

