US-Konsul zu Besuch in Meinsberg Jon J. Magsaysay hat sich die Sensortechnik angesehen. Ihn überrascht vor allen Dingen die Art und Weise der Produktion.

Ellen Otto formt eine Membran an ein Glasröhrchen. Dabei schauen ihr der amerikanische Konsul Jon J. Magsaysay (von links), ihr Chef Jens Köhler von der Sensortechnik Meinsberg und der Döbelner SPD-Landtagsabgeordnete Henning Homann zu. © Dietmar Thomas

Ellen Otto lässt sich von dem Trubel um sie herum nicht beirren. Mit geschickten Händen und wohldosiertem Einsatz ihrer Atemluft formt sie eine Membran an ein Glasröhrchen. Insgesamt fünf Arbeitsschritte seien notwendig, um aus diesem einfachen Glasrohling eine Messelektrode für einen Sensor herzustellen, erklärt die gelernte Glasapparatebauerin. Sie ist die Bereichsleiterin Sensorfertigung bei der Xylem Analytics Germany GmbH in Meinsberg bei Waldheim. In der Region ist das Unternehmen besser bekannt als Sensortechnik Meinsberg. Dieses hat sich am Dienstag der amerikanische Konsul für politische und wirtschaftliche Angelegenheiten, Jon J. Magsaysay, auf Einladung des Döbelner SPD-Landtagsabgeordneten Henning Homann angesehen.

Interessiert blickt Magsaysay Ellen Otto über die Schulter. Ihn fasziniert die filigrane Arbeit. Ob die Fertigung der Sensoren nicht auch Maschinen übernehmen könnten, möchte er wissen. Der Meinsberger Betriebsstättenleiter Jens Köhler erklärt: „Wir haben 150 verschiedene Arten von Sensoren. Für jede einzelne bräuchten wir eine Maschine. Eine Automatisierung wäre prinzipiell möglich, allerdings produziert diese in der Regel mehr Ausschuss und es würde auch nicht schneller gehen.“ Bei Xylem wird auf Handarbeit gesetzt. Deshalb lernen derzeit drei Azubis das Handwerk des Glasapparatebauers. Insgesamt sind am Standort in Sachsen 33 Mitarbeiter beschäftigt.

Dass ausgerechnet der US-Konsul vorbeischaut, ist kein Zufall: Die Muttergesellschaft Xylem Inc. ist ein amerikanisches, börsennotiertes Unternehmen. Zum deutschen Ableger gehören Betriebsstätten in Meinsberg, Mainz, Weilheim und Ingolstadt. Rund 500 Mitarbeiter sind in den vier Werken beschäftigt. Warum er Magsaysay in den Waldheimer Ortsteils gebracht hat, erklärt Henning Homann so: „Xylem Analytics ist ein ganz konkretes Beispiel dafür, dass wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit über Grenzen hinweg wichtig ist. Ein weltweit agierendes Unternehmen, das hier an einem Standort in Mittelsachsen produziert und so Arbeitsplätze schafft, ist eine Erfolgsgeschichte.“

Die Bilanz des Unternehmens könne sich durchaus sehen lassen, meint Betriebsstättenleiter Jens Köhler: „In den vergangenen drei Jahren haben wir ein Umsatzwachstum in Höhe von 36 Prozent erreicht. Im ersten Quartal 2017 sind es bereits sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr.“ Gelungen sei dies vor allem dank der Synergieeffekte zwischen den deutschen Produktionsstandorten. „Damit haben wir weltweit neue Kunden und Vertriebsmöglichkeiten hinzugewonnen“, erklärt Köhler. Der amerikanische Markt selbst spiele beim Absatz der in Meinsberg gefertigten Sensoren allerdings keine Rolle. „Einer unserer größten Märkte ist Frankreich. Zudem exportieren wir sehr viel nach Norwegen, Holland, China, Taiwan und Australien“, so Köhler. Außerdem seien die Zugangsbeschränkungen für den amerikanischen Markt streng.

Das wichtigste Produkt der Meinsberger sind Sensoren zur Messung des ph-Wertes. Diese werden Köhler zufolge unter anderem in Trinkwasser- und Kläranlagen sowie Schwimmbädern eingesetzt.

