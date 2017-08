US-Investoren übernehmen Seniorenzentrum Vitanas gehört neuerdings zur Oaktree-Gruppe. Es ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen verkauft wird.

Das Vitanas-Seniorenzentrum gehört ab sofort zur amerikanischen Oaktree-Gruppe. © Seniorenratgeber

Eigentümerwechsel bei Vitanas: Das Unternehmen, das in Riesa am Lutherplatz ein Seniorenzentrum sowie in der Straße der Freundschaft einen ambulanten Pflegedienst betreibt, gehört ab sofort zur amerikanischen Oaktree-Gruppe. Die Vermögensgesellschaft ist seit 2004 in Deutschland tätig, unter anderem in den Sektoren Wohnungsbau, Gewerbeimmobilien, Verpackungen, Lebensmittelherstellung, Gesundheitswesen und Logistik.

Über den Wechsel informierte Vitanas in einer Pressemitteilung sowie in einem Schreiben an die Bewohner. Der bisherige Geschäftsführer Nikolai Burkart erklärt darin, man sei sicher, „einen verantwortungsvollen Käufer gefunden zu haben, der über Kenntnisse und Erfahrungen in der Gesundheitswirtschaft verfügt und Vitanas eine klare Perspektive gibt“. Die Bewohner im Seniorenzentrum würden von dem Wechsel nichts bemerken, erklärte eine Sprecherin von Vitanas auf SZ-Anfrage. Das sei vor zehn Jahren nicht anders gewesen, als die Familie Burkart Vitanas gekauft habe. Auch damals sei Verunsicherung da gewesen, letztendlich aber alles beim Alten geblieben. Wenn überhaupt, dann gebe es strukturelle Veränderungen. (SZ/stl)

zur Startseite