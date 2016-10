US-Botschafter in Görliwood Die bevorstehende Wahl bedeutet auch für John B. Emerson Stress. Trotzdem nahm er sich die Zeit, endlich mal Görlitz zu besuchen.

US-Botschafter John B. Emerson (li.) schrieb einige Sätze auf Deutsch ins Goldene Buch. © nikolaischmidt.de

„Es ist erstaunlich, hier zwischen zwei Türen zu sein, die älter sind als mein Land.“ Schon beim Betreten des historischen Saals im Görlitzer Rathaus zückte John B. Emerson am Freitag sein Handy und machte Fotos von der Altvorderen. Noch mehr begeisterte sich der US-Botschafter von Deutschland über all die bekannten Namen, die er im Gästebuch fand. Politiker wie Joachim Gauck oder Jean-Claude Juncker, Sportstars wie Vitali Klitschko, aber vor allem große Namen aus der Filmbranche.

John B. Emerson erzählte, dass er schon so lange mal nach Görlitz kommen wollte. Aus Los Angeles stammend und seit 2013 Botschafter in Berlin, sei ihm nicht entgangen, dass Görlitz einen hervorragenden Ruf als Filmstadt hat. Nicht zuletzt habe er auch enge Verbindungen zu den Filmstudios in Babelsberg, die regelmäßig Produzenten Görlitz als Drehort schmackhaft machen. „Vom ‚Grand Budapest Hotel‘ haben wir das große Gemälde, das im Film zu sehen ist, in der Botschaft hängen“, verkündete er. Das haben ihm seine Potsdamer Freunde geschenkt.

Nachdem Oberbürgermeister Siegfried Deinege dem Amerikaner in wenigen Minuten die interessantesten Fakten zur Stadt nahegebracht hatte, kamen unweigerlich die US-Wahlen zur Sprache. Emerson hatte während der Amtszeit von Bill Clinton in dessen Stab gearbeitet. Für wen sein Herz bei der Wahl am 9. November schlägt, dürfte also wenig überraschen, sagte er. Trotzdem gab sich der Botschafter diplomatisch: Er dürfe und werde seine persönliche Meinung nicht zeigen, egal, wie es ausgeht. In der Nacht der Nächte, jedenfalls für die Amerikaner, werde er aufbleiben. Dann findet in der Botschaft eine größere Veranstaltung statt, wo viele Gäste mit dem Botschafter gemeinsam auf die Ergebnisse warten. „Man spürt, wie wichtig den Deutschen das Thema ist, zurzeit führe ich kaum ein Gespräch, wo nicht die Wahl angesprochen wird.“ Trotzdem drehe sich die tägliche Botschafter-Arbeit um andere Dinge: die Lage in der Ukraine, den Syrien-Konflikt, Klimawandel, Terrorismus.

Ein Besuch in Görlitz als schöner Ausgleich also. Denn lange wird Emerson wohl nicht mehr Botschafter in Deutschland sein. Mit jedem neuen Präsidenten werden üblicherweise die Botschafter ausgetauscht. Vielleicht kehrt er als Privatperson noch einmal zurück. Zumindest aber wünschte sich Oberbürgermeister Deinege augenzwinkernd, dass die älteste Tochter des Botschafters doch mal nach Görlitz kommen möge – zum Drehen. Jacqueline Emerson ist Schauspielerin, hat in „Die Tribute von Panem“ mitgespielt. Auch daher wohl das große Interesse des Botschafters an Film und Görliwood. Was Hollywood in Görlitz gedreht hat, habe er fast alles gesehen, sagte er und freute sich, im nachfolgenden Stadtrundgang Drehorte zu sehen.

zur Startseite