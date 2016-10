US-Botschafter im Görlitzer Ratsarchiv Der Vertreter der Vereinigten Staaten in Deutschland erfüllt sich einen langgehegten Wunsch und besucht am Freitag „Görliwood“.

US-Botschafter John B. Emerson (Mitte) wurde von Siegfried Hoche (rechts) und OB Siegfried Deinege (links) durch das Ratsarchiv der Stadt Görlitz geführt. Mit dabei waren der US-Generalkonsul Scott Riedmann und eine Dolmetscherin. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Hoher Besuch in Görlitz: John B. Emerson, US-Botschafter in Deutschland, erfüllt sich heute einen langgehegten persönlichen Wunsch, indem er Görlitz besucht. Am Morgen trug er sich ins Goldene Buch der Stadt ein und bekam danach bei einem Rundgang durchs Ratsarchiv die ältesten und kostbarsten Görlitzer Urkunden und Papiere gezeigt.

Am Mittag schaut er sich gemeinsam mit seiner Frau die Stadt an. Hauptaugenmerk neben der historischen Altstadt sind dabei Filmdrehorte. Emerson kommt aus Los Angeles und hat viele Freunde aus der Filmbranche - nicht zuletzt durch seine Tochter Jacqueline Emerson, die Schauspielerin ist und bei „Die Tribute von Panem“ mitgespielt hat. (szo)

