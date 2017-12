Urteile gegen Mörder sind rechtskräftig Auch für Anne-Katrin Hartmann ist beim Landgericht kein Antrag auf Revision eingegangen. Das überrascht.

Im Prozess zum gewaltsamen Tod eines 24-jährigen Nieskyers ist das Urteil gefallen. Die beiden Angeklagten Stephan Kuhring (rechts) und Anne-Katrin Hartmann müssen ihre lebenslange Freiheitsstrafen verbüßen. © Danilo Dittrich

Görlitz/Niesky. Die Urteile im Prozess um den Mord am Nieskyer Philipp W. sind rechtskräftig. Das Landgericht Görlitz hatte Stephan Kuhring und Anne-Kathrin Hartmann am Mittwoch vor einer Woche wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt, für beide eine lebenslange Haftstrafe angeordnet und für Anne-Kathrin Hartmann zusätzlich die besondere Schwere der Schuld festgestellt. In der Nacht zum Donnerstag ist die Frist für die Beantragung einer Revision verstrichen, ohne dass beim Landgericht entsprechende Anträge eingegangen sind. Für ihn hätten das theoretisch die Eltern des Opfers tun können, um womöglich eine noch härtere Strafe zu erreichen. Im Gericht hatten unmittelbar nach Verkündung des Urteils sowohl der verurteilte Kuhring als auch Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu (nur für ihn) das Urteil angenommen.

Anne-Katrin Hartmann hatte das nicht getan. Allgemein war erwartet worden, dass sie über ihren Verteidiger André Kanzog Revision einlegen lässt. Zwar hatte das Gericht sie als „treibende Kraft der Tat“ sogar härter bestraft als Kuhring, der die Schläge ausgeführt hatte, die zur Bewusstlosigkeit von Philipp W. führten. Laut Urteilsbegründung haben danach beide gemeinsam den Kopf des Opfers umwickelt, sodass er letztlich erstickt war.

Auf der anderen Seite hatte sie behauptet, von dem tödlichen Angriff auf das Opfer überrascht worden zu sein und seinen Tod nicht gewollt zu haben. Ihr Verteidiger hatte deshalb, und weil er ihre direkte Beteiligung an der Tötung von Philipp W. für nicht bewiesen erachtete, eine wesentlich geringere Freiheitsstrafe gefordert. Der Verzicht darauf, das Urteil überprüfen zu lassen und im für sie günstigen Fall das Verfahren neu aufzurollen, könnte man angesichts des riesigen Unterschiedes zwischen Schuldspruch (mindestens 17 Jahre Freiheitsentzug) und Forderung des Verteidigers (maximal fünf Jahre) auch als verspätetes Schuldeingeständnis von Anne-Katrin Hartmann werten. Dagegen verwahrt sich aber ihr Anwalt André Kanzog, der auf Anfrage antwortete: „Die Entscheidung von Frau Hartmann, gegen das Urteil des Landgerichts Görlitz keine Revision einzulegen, war ihr ausdrücklicher Wunsch und ist nicht wegen mangelnder Erfolgsaussichten durch meine Mandantin getroffen worden. Zu den Einzelheiten der Beweggründe darf und werde ich aufgrund meiner anwaltlichen Schweigepflicht keine Angaben machen. Allerdings halte ich das Urteil des Landgerichts, bezogen auf meine Mandantin, für ein Fehlurteil.“

zur Startseite