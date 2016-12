Urteil zu Bankraub ist rechtskräftig Der Mann, der 1997 zusammen einem Komplizen die Hochkircher Sparkasse überfallen hatte, muss ins Gefängnis.

Dreieinhalb Jahre Haft für einen Überfall auf die Sparkasse in Hochkirch – der Verurteilte muss jetzt tatsächlich ins Gefängnis einrücken. Bereits Anfang Juni war der 43-Jährige vorm Landgericht in Bautzen verurteilt worden. Dagegen war er jedoch in Revision gegangen. Die wurde jetzt vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe verworfen, damit ist das Urteil rechtskräftig.

Nach Überzeugung des Gerichts hatte der gelernte Schlosser – ein gebürtiger Tscheche mit deutscher Staatsbürgerschaft – im Januar 1997 zusammen mit einem Komplizen die Sparkassenfiliale in Hochkirch überfallen. Die Männer waren dabei brutal vorgegangen. Sie fesselten eine der beiden Sparkassen-Mitarbeiterinnen und zwangen die andere mit Waffengewalt, den Tresor zu öffnen. Mit fast 60 000 D-Mark entkamen sie.

Der eine Täter, der aus Zittau stammt, wurde damals recht schnell gefasst und verurteilt. Doch an den Mann aus Jablonec nad Nisou kamen die deutschen Behörden lange nicht heran, unter anderem weil er wegen Drogenhandels eine Haftstrafe in Tschechien verbüßte. Doch Anfang 2016 wurde er nach Deutschland überstellt. So musste er sich fast 20 Jahre nach der Tat doch noch dafür verantworten. Die Sparkassenfiliale in Hochkirch ist derweil schon seit 2004 geschlossen. (SZ/MSM)

