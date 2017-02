Urteil verschoben Das Strafmaß für einen 26-jährigen Döbelner sollte am Montag feststehen. Mehrere Faktoren machten das unmöglich.

Am Chemnitzer Landgericht wurde einem Döbelner der Prozess gemacht. Ihm wird unter anderem räuberische Erpressung vorgeworfen. Der Angeklagte soll 2015 und 2016 mehrere Personen schwer körperlich misshandelt und gefoltert haben, um Geld und Drogen zu erpressen. © Harry Härtel

Gegen den unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung angeklagten Döbelner ist am Montag am Landgericht Chemnitz kein Urteil gefällt worden. Der Zeitplan konnte nicht eingehalten werden. Das lag an mehreren Faktoren: Der heutige Verhandlungstermin war gar nicht geplant. Eigentlich sollte das Verfahren bereits vergangenen Mittwoch zum Ende gebracht werden. Der Gutachter, der am heutigen Montagvormittag sprechen sollte, war bereits für einen anderen, parallel laufenden Prozess engagiert. Dort musste er anwesend sein und stand erst gegen Mittag zur Verfügung.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung trafen im Vorfeld eine Absprache. Es steht eine Haftstrafe zwischen fünf Jahren und fünf Jahren und drei Monaten im Raum. Das Verfahren ist auf den 8. Februar vertagt worden.

Der 26-Jährige ist in sechs Fällen angeklagt, insgesamt gab es drei Opfer. Er legte ein vollumfängliches Geständnis ab. (DA/sol)

