Urteil nach Vorfällen bei Husarenhof-Brand Zwei Männer sind in Bautzen zu Freiheitsstrafen verurteilt worden – allerdings wegen andere Delikte.

Diese beiden Männer wurden in Bautzen vom Jugendschöffengericht verurteilt. Den 21-Jährigen wurde vorgeworfen, in der Nacht zum 21. Februar die Löscharbeiten am Husarenhof gestört zu haben. Das ehemalige Hotel war zur künftigen Nutzung als Asylunterkunft vorgesehen. © Uwe Soeder

Vor dem Jugendschöffengericht in Bautzen sind am Montag wegen der Vorfälle im Umfeld des Husarenhofbrands zwei junge Männer verurteilt worden. Die beiden hatten sich in der Nacht zum 21. Februar an der geplanten Asylunterkunft den Anweisungen der Einsatzkräfte widersetzt. In der Folge war es zu Handgreiflichkeiten mit den Beamten gekommen.

In dem Verfahren waren unabhängig von den Geschehnissen am Husarenhof eine ganze Reihe weitere Straftaten mitverhandelt worden. Einer der beiden Männer muss deshalb jetzt für drei Jahre hinter Gitter. Der zweite erhielt zwei Jahre und sechs Monate. Beide sind nach Jugendstrafrecht verurteilt worden.

Die beiden 21-Jährigen waren in der Brandnacht gemeinsam mit einem weiteren jungen Mann in den Einsatzort hingelaufen. Platzverweisen der Polizei waren sie nicht nachgekommen. Stattdessen kam es zu Auseinandersetzungen mit den Beamten. Um die betrunkenen Männer zur Raison zu bringen, mussten sogar zwei Feuerwehrleute mit eingreifen. Den drei wurde deshalb Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Fahndung nach drittem Angeklagten

Der dritte junge Mann war in diesem Prozess zwar zunächst mit angeklagt - zur Eröffnung der Hauptverhandlung aber nicht erschienen. Weil er nach einer Zwangsräumung keinen festen Wohnsitz mehr hat, konnte er auch nicht geladen werden. Wo er sich derzeit aufhält, ist unklar. Gegen ihn ist wegen Fluchtgefahr inzwischen Haftbefehl erlassen worden.

Der zu der höheren Strafe verurteilte junge Mann hatte sich unter anderem wegen mehrfacher Körperverletzungen, Beleidigung und räuberischer Erpressung verantworten müssen. Unter anderem hatte der 21-Jährige vor ziemlich genau einem Jahr an der Steinstraße vor einer Bar einen anderen jungen Mann bei einer Schlägerei schwer verletzt. Sein Opfer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und konnte nur mit einer Not-OP gerettet werden. An der Tat beteiligt war auch der 32-jährige Bruder des Angreifers. Er hatte deshalb ebenfalls im Prozess mit auf der Anklagebank Platz nehmen müssen und erhielt deshalb eine Freiheitsstrafe von einem Jahren und sechs Monaten zur Bewährung.

Der jüngere der Brüder war bereits mehrfach mit Straftaten aufgefallen. Im Februar hatte ihn das Gericht in Bautzen bereits zu einer Jugendstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Mehrfach vorbelastet war indes auch der zweite jetzt verurteilte junge Mann. Neben den Ereignissen am Husarenhof hatte die Staatsanwaltschaft ihm unter anderem Diebstahl, Sachbeschädigung und Beleidigung vorgeworfen.

Angeklagte weitestgehend geständig

Die meisten Anklagepunkte hatten die beiden Männer im Prozess eingeräumt. Dass sie bei der Brandnacht vor Ort waren, hatten sie ebenfalls zugegeben. Allerdings gaben sie dazu an, von der Polizei provoziert worden zu sein.

Der Brand in der geplanten Asylunterkunft hatte über Deutschlands Grenzen hinaus für Schlagzeilen gesorgt. Empörung hatte dabei auch eine Mitteilung der Polizei ausgelöst, die am Morgen nach der Brandnacht unter anderen über die drei jungen Männer berichtet hatte. Sie sollen die Löscharbeiten „massiv behindert“ haben. Genau das konnte das Gericht aber nicht erkennen. Die Situation sei erst eskaliert, nachdem die jungen Männer die Anweisungen der Polizei nicht Folge geleistet haben. Von einer Störung der Löscharbeiten könne aber keine Rede sein.

