Urteil im Brandstifterprozess vertagt Angesetzt waren sieben Verhandlungstage mit rund 50 Zeugen. Doch die Beweisaufnahme dauert wesentlich länger als gedacht.

Voraussichtlich erst am 8. März wird die Schwurgerichtskammer am Landgericht Chemnitz ein Urteil im Prozess gegen eine 70-jährige mutmaßliche Brandstifterin fällen. © Jan Woitas / dpa

Döbeln. Eigentlich wurde das Urteil im Prozess gegen eine 70-jährige mutmaßliche Brandstifterin schon im Januar erwartet. Angesetzt waren sieben Verhandlungstage mit rund 50 Zeugen. Aber nun dauert die Beweisaufnahme doch wesentlich länger. Voraussichtlich erst am 8. März wird die Schwurgerichtskammer am Landgericht Chemnitz ein Urteil fällen.

Zuvor wird bei einem weiteren Termin ein vom Gericht bestellter psychiatrischer Gutachter zu Wort kommen. Die Angeklagte war während der Serie von Brandstiftungen im Keller des Hauses Albert-Schweitzer-Straße 23 in psychiatrischer Behandlung. Bei der letzten Brandstiftung im März 2017 war eine 85 Jahre alte Hausbewohnerin durch das Einatmen von Rauchgas schwer verletzt worden. Sie starb an den Folgen. (DA/jh)



