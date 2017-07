Urteil gegen Pirnaer Altstadt-Räuber in Sicht Er hat Geschäfte überfallen, Vermieter und einen Zahnarzt geprellt. Das Leben sei eben teuer gewesen, sagt Friedhelm L.

Könnte dank seines Geständnisses seinen Prozess verkürzen: Der Angeklagte Friedhelm L. mit Justizbeamten am Landgericht Dresden. © Daniel Förster

Wie schon an den vorangegangenen beiden Prozesstagen begann auch am Freitag die Sitzung der 15. Strafkammer am Landgericht Dresden mit einstündiger Verspätung. Grund: Friedhelm L. musste erneut von einem Amtsarzt auf seine Verhandlungstauglichkeit untersucht werden. Der vorbestrafte Mann, der zwischen August und Dezember vergangenen Jahres mit vorgehaltener Pistole vier Geschäfte in Pirna überfallen und so insgesamt rund 3000 Euro Bargeld erbeutet hatte, leidet an Diabetes, eigenen Angaben zufolge sogar an Altersdemenz. Sein Verteidiger hatte deshalb bereits vor Prozessauftakt Zweifel an der Verhandlungsfähigkeit seines Mandanten angemeldet. Erste Untersuchungen konnten das aber nicht bestätigen, und auch diesmal bescheinigte der Amtsarzt dem Angeklagten volle Verhandlungstauglichkeit.

Neben den Raubüberfällen auf das Modegeschäft „Funky-Town“ auf der Schuhgasse, den Feinkostladen „Vom Fass“ auf der Barbiergasse, die „Modegalerie Wenzel“ auf der Gartenstraße und den „Mode-Express“ auf der Dohnaischen Straße wird Friedhelm L. auch sechsfacher Betrug vorgeworfen. So soll er laut Staatsanwaltschaft vier Wohnungen in Pirna unter falschem Namen angemietet haben. Zudem soll er die Rechnung für eine Zahnreinigung und auch die eines Umzugsunternehmens nicht beglichen haben.

Der 69-jährige Rentner hatte am zweiten Prozesstag bereits die Raubzüge auf die vier Läden gestanden, nun gab er auch die Betrügereien zu. Im Falle der Wohnungen behauptete er, keine andere Wahl gehabt zu haben. „Ich bekam ja aufgrund meiner Vorgeschichte und den negativen Schufa-Einträgen keine Wohnung mehr“, erzählte er dem Gericht. Also hatte er sich unter dem Namen Friedrich Franz von Anhalt für die Wohnungen beworben. Den Adelsnachweis hatte er gegen die Zahlung von rund 250 Euro im Internet erworben. Anschließend fälschte er mittels eines Bildbearbeitungsprogramms seinen Personalausweis, den Rentenbescheid und stellte sich selbst eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung aus. Alle Unterlagen reichte der gebürtige Nordrhein-Westfale als Kopien ein. „Niemand wollte die Originale sehen“, erklärte er. Weil das bei der Wohnung auf der Gartenstraße so glatt ging, habe er das bei den anderen eben genauso gemacht.

Das erste Domizil in Pirna, was er zusammen mit seiner Frau bezog, hatte der Angeklagte am 1. August 2016 angemietet, das zweite am 14. September, das dritte am ersten Oktober und das letzte, in dem er bis zu seiner Festnahme zu Silvester lebte, am ersten Dezember 2016. Aber warum hatte das Paar so oft die Wohnung gewechselt?

Dem Gericht erklärte L., dass der Teppich in den Räumen auf der Gartenstraße von Milben befallen gewesen sei. Aus gesundheitlichen Gründen sei man deswegen ausgezogen. Die neue Unterkunft auf der Oberen Burgstraße habe sich als zu kalt erwiesen, die auf der Schlossstraße als zu laut. Schließlich sei dann nur noch auf der Langen Straße etwas frei gewesen. Doch wie überall zahlte er auch hier weder Miete noch die vorab geforderte Kaution. Dem Gericht gegenüber beteuerte er, immer vorgehabt zu haben, die fälligen Beträge zu entrichten, aber am Ende hätten die täglichen Lebenshaltungskosten und die hohen Zuzahlungen für seine Medikamente zu viel Geld verschlungen.

Da Friedhelm L. durch sein umfassendes Geständnis vielen Zeugen eine Aussage vor Gericht und der 15. Strafkammer somit Zeit erspart hat, sollen am Montag bereits die Plädoyers gehalten und eventuell sogar schon das Urteil gefällt werden.

