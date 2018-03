Ursachse des Brandes in Weißkeißel ermittelt

Brandursache ermittelt Weißkeißel.Am späten Dienstagabend hatte in Weißkeißel ein Nebengebäude auf einem Grundstück an der Straße Zum Internat gebrannt. In den Fokus der Ermittler geriet unter anderem der Brandofen. Ein Sachverständiger untersuchte das Geschehene am Mittwoch genauer und konnte diesen entgegen erster Informationen als Ursache des Feuers ausschließen. Offenbar führte ein technischer Defekt in der Elektrik des Gebäudes zum Ausbruch des Brandes, teilte die Polizei mit.

Kabel gestohlen Schleife.Im Schleifer Ortsteil Mulkwitz haben Unbekannte im Zeitraum vom vergangenen Samstagabend bis Montagmorgen Kabel entwendet. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter gewaltsam zu. 100 Meter Steuerkabel trennten sie aus der Leitung der Werksbahn heraus. Der Gesamtstehlschaden betrug etwa 7000 Euro. Die Kriminalpolizei befasst sich mit den Ermittlungen.

Geräte aus Schuppen entwendet Ebersbach-Neugersdorf. Einen Fahrradschuppen der dortigen Schule hatten bisher Unbekannte an der Schulstraße in Ebersbach im Visier. Die Täter entwendeten zwischen Dienstag und Mittwoch zwei Kinderfahrräder sowie eine Kettensäge, einen Laubbläser und einen Rasentrimmer im Gesamtwert von circa 1000 Euro. Der Sachschaden betrug rund 50 Euro.

Spiegel abmontiert Görlitz. In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag stahlen Unbekannte in Görlitz beide Außenspiegel eines BMW. Der Wagen parkte an der Daniel-Riech-Straße, als die Täter zuschlugen. Sie richteten einen Stehlschaden von wenigstens 600 Euro an.

In Firma eingedrungen Mücka. In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in ein Firmengelände an der Straße Am Bahnhof in Mücka ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stellten elektrische Geräte bereit, welche sie letztlich aber zurückließen. Dafür nahmen sie Computertechnik mit. Der genaue Wert der Beute konnte noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden belief sich auf rund 500 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren deren Auswertung noch aussteht.

Missverständnis aufgeklärt Görlitz. Am Mittwochnachmittag rief ein aufmerksamer Zeuge in Görlitz die Polizei. Er teilte mit, dass im Vorraum der Postfiliale am Postplatz zwei Männer einen dritten bedrohen würden. Drei Streifen des örtlichen Reviers eilten sofort zum Ort des Geschehens. Dort stellte sich die Meldung schnell als Missverständnis heraus. Die beiden Männer hatten einem dritten versucht zu helfen, als dieser aufgrund einer Erkrankung einen Anfall erlitt. Ein strafbarer Hintergrund war nicht gegeben. Gleichwohl fiel bei der Überprüfung der Personalien der Helfer auf, dass die Staatsanwaltschaft Hannover nach einem der beiden suchte. Die Beamten nahmen den 42-Jährigen zur Klärung mit zum Revier.