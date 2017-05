Ursachen für Aufzugspanne bleiben ungeklärt Meißens Rathaus hat die Fragen von Bürger Heiko Knorr zum Burgberglift beantwortet. Der ist damit allerdings nicht zufrieden.

Panorama Aufzug am Meißner Burgberg. © Claudia Hübschmann

Erneut ist ein Vorstoß gescheitert, die Gründe für die Fehler des Panoramaaufzugs am Meißner Burgberg herauszufinden. Der SZ liegen die Antworten der Stadtverwaltung auf insgesamt vier Fragen des Meißner Bürgers und AfD-Mitglieds Heiko Knorr vor.

Ausgangspunkt für sein Schreiben seien Zweifel gewesen, dass eine renommierte Firma wie Hütter aus der Nähe von Hamburg ohne Anlass einen solchen Pfusch hergestellt haben solle, so Knorr in einem Telefongespräch mit der SZ. Er gehe dagegen davon aus, dass direkter oder indirekter Spardruck seitens der Stadt dazu geführt habe, letztlich ein Produkt abzuliefern, welches in den letzten Jahren vor allem durch zahlreiche Ausfälle von sich Reden gemacht hat. Knorr führt zum Beispiel an, dass seines Wissens nach Türen eingebaut wurden, welche für Innenbereiche konstruiert waren. Im Einsatz bei Wind und Wetter hatten diese oft versagt.

Eine Frage, mit der Knorr klären wollte, wie das Rathaus den Bau beeinflusst haben könnte, erkundigte sich nach Abweichungen zwischen der Ausschreibung und der tatsächlich gefertigten Konstruktion. In der Antwort nennt die Verwaltung zwei konkrete Punkte. Darüber hinaus ist von weiteren Änderungen und Ergänzungen der ursprünglichen Lösung die Rede. Diese werden allerdings nicht weiter erläutert. Stattdessen wird auf die sehr „sehr umfangreichen Bau- und Vertragsakten“ verwiesen.

Offenbar bestehe beim Rathaus kein Interesse daran, dieses Desaster aufzuklären und daraus zu lernen, so Knorr. Der zwei Millionen Euro teure Lift war seit seiner Inbetriebnahme 2011 immer wieder ausgefallen. Im Laufe der Zeit zeigten sich mehrere Schwachstellen. Nach Ablauf der Gewährleistung durch den Hersteller Hütter häuften sich die Schwierigkeiten. Es bestand akute Gefahr für Nutzer der Anlage. Diese wurde deshalb auf Geheiß von OB Olaf Raschke vorübergehend ganz außer Betrieb genommen. Aktuell ist sie nur eingeschränkt verfügbar. Eine Analyse, wie und mit welchen Kosten der Aufzug langfristig zuverlässiger gemacht werden kann, wird erarbeitet.

Heiko Knorr kündigte unterdessen an, die Sache wegen zu geringer Erfolgsaussichten nicht weiter verfolgen zu wollen. Stattdessen habe er neue Fragen zum geplanten Kauf des alten Kohlelagerplatzes gestellt.

Fragen und Antworten finden Sie ausführlich unter folgender Link: www.szlink.de/AnfrageAufzug

zur Startseite