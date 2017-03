Ursache für hohe Arsen-Werte bleibt unklar Die erhöhte Konzentration um Hirschfelde ist bei einer erneuten Messung nicht bestätigt worden.

Die Quelle für die Arsen-Belastung in Hirschfelde bleibt unklar. „Wir konnten für die Überschreitung keine Ursache finden“, teilt Karin Bernhardt, Sprecherin des sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mit. Anfangs wurde vermutet, dass die Grube im polnischen Turow die Ursache sein könnte. Im Vorjahr war das Amt von dieser Annahme abgerückt und erklärte, dass die Quelle vermutlich nicht in Polen liege.

Die Überschreitung des Grenzwertes für Arsen im Staubniederschlag wurde 2013 in Drausendorf festgestellt. Bei einer erneuten Messung waren die Arsen-Werte deutlich niedriger. Nur bei nördlichen oder nordöstlichen Windrichtungen zeigten sich etwas höhere Werte, erklärt Frau Bernhardt. Das sei an sieben der 120 Messtage der Fall gewesen. Auffällig sei aber die Konzentration der krebserregenden Substanz Benzpyren (BaP) am Messort Drausendorf gewesen. Der BaP-Zielwert wurde überschritten. Die Untersuchungen ließen nur den Schluss zu, dass eine lokale Quelle – Heizung mit Festbrennstoffen, Grünschnittverbrennung – maßgeblich zu dem Ergebnis führte, so Frau Bernhardt. (SZ/jl)

