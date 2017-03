Ursache für Brand in Ebenheit steht fest Am 1. März brannte ein Wohnhaus im Königsteiner Ortsteil Ebenheit nieder, ein Mann kam ums Leben. Es war wohl ein Unfall.

Das Feuer zerstörte am 1. März das Haus in Ebenheit. Die Einsatzkräfte fanden darin am nächsten Tag eine Leiche, bei der es sich wahrscheinlich um den 65-jährigen Bewohner handelt. © Marko Förster

Die Ursache für den Brand in einem Wohnhaus im Königsteiner Ortsteil Ebenheit war fahrlässige Brandstiftung. Das teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Dresden mit. Bei dem am Morgen nach dem Brand im Haus gefundenen Toten handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 65-jährigen Bewohner des Hauses. Die Todesursache war laut Polizei eine Rauchgasvergiftung. Aufgrund der Schwere des Brandes sei es aber bisher nicht möglich gewesen, ihn zweifelsfrei zu identifizieren. Um den am 1. März ausgebrochenen Brand zu löschen, waren etwa 70 Feuerwehrleute im Einsatz. (kk)

