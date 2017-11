Urnenkammern haben Konjunktur Das Krematorium hat einen neuen Urnenhain eingerichtet. Damit wird auf die veränderte Nachfrage reagiert.

Geschäftsführer Joachim Beyer steht neben den Kolumbarien, die auf dem neuen Urnenhain errichtet wurden.

„Subterra“ heißt diese Art von Urnenkammer in einem Gräberfeld.

Die Urnenkammer „Intalud“ ist in den Hang eingelassen.

Im kommenden Jahr wird das Krematorium Döbeln 80 Jahre alt. Die Bestattungsgewohnheiten haben sich seitdem geändert – besonders in den vergangenen Jahren. Die Krematorium Döbeln GmbH als Betreiber des städtischen Friedhofs passt sich den Ansprüchen an. Am Dienstag ist ein neuer Urnenhain offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Das Krematorium hat seit Mai rund 400 000 Euro in die Gestaltung investiert. Es ist der erste Bauabschnitt beendet worden, sagte Geschäftsführer Joachim Beyer. Und es sind eigentlich drei Bauvorhaben, die parallel ausgeführt wurden. Zum einen stehen jetzt rund 310 Urnengräber zusätzlich zur Verfügung. Zum anderen wurde eine Zufahrt zum Friedhof angelegt und dafür die Gedenkstätte mit den Gräbern von 23 sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern verlegt und neu gestaltet.

Im neuen Urnenhain gibt es jetzt ausschließlich Grabkammern – allein mehr als 200 in den sogenannten Kolumbarien. Das sind Bestattungsanlagen in Säulenform, von denen auf dem Friedhof schon einige vor Jahren errichtet wurden. Außerdem wurden 42 Grabkammern in Hänge eingebaut. 40 Kammern sind in ein Gräberfeld eingelassen. In drei weiteren Bauabschnitten kann der Urnenhain bis auf über 800 Grabstellen erweitert werden. Die Fundamente für weitere Kolumbarien sind schon mit angelegt worden.

Die bisher übliche Grabstelle für Urnen ist sehr aus der Mode gekommen, sagte Jens Funke, Leiter des Krematoriums. „Es gibt nur ganz wenige Leute, die eine neue Grabstelle kaufen. Es werden meist nur vorhandene Grabstellen weitergeführt.“ Der Grund: Die Verwandten von Verstorbenen wohnen oft nicht mehr in der Region und suchen deshalb Bestattungsmöglichkeiten, die keine Pflege benötigen. Dazu gehören auch die Gemeinschaftsgräber, die sich großer Popularität erfreuen.

Voraussichtlich im kommenden Jahr wird auch der Zugang auf den Friedhof für gehbehinderte Menschen verbessert. In Zusammenarbeit mit der Stadt wird an der Treppe zum Friedhof ein Behindertenaufzug eingebaut. Die geplante Rampe für Rollstuhlfahrer kann aus Platzgründen nicht realisiert werden.

Die Stadt als Eigentümer des Krematoriums plant außerdem die Erneuerung des Außenputzes der Trauerhalle, sagte Jürgen Aurich, der für die Liegenschaften der Stadt verantwortlich ist. Die Fenster der Halle waren schon in diesem Jahr erneuert worden.

Für Investitionen im technischen Bereich ist das Krematorium selbst zuständig. So wurde ein neuer Filter eingebaut. 150 000 Euro investiert das Krematorium in eine neue Steuerung für die beiden 21 Jahre alten Verbrennungsöfen. Das mache die Anlage störungssicherer, sagte Leiter Jens Funke. Außerdem sei dann die Fernwartung der Steuerung möglich.

Im Döbelner Krematorium werden pro Jahr bis zu 4500 Verstorbene eingeäschert. Das seien bis zu 20 Kremierungen pro Tag, sagte Funke. Etwa 400 Bestattungen pro Jahr werden auf dem Friedhof vorgenommen. Davon rund 300 in Gemeinschaftsgräbern und 80 bis 100 eigenen Grabstätten oder Grabkammern.

