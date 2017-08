Urnenhain mit Gebirgsblick Nach dem Kahlschlag im Winter ist die Anlage neu gestaltet worden. Das gefällt den Besuchern des Frauenfriedhofs in Zittau.

Die neu gestaltete Anlage auf dem Frauenfriedhof Zittau © Mario Heinke Die neu gestaltete Anlage auf dem Frauenfriedhof Zittau

Friedhofsmeister Gottfried Rönsch im Winter an den Baumstumpen

Gottfried Rönsch beobachtet, wie die beiden Gärtnerinnen mit dem Rasenmäher über die Urnengemeinschaftsanlage auf der Ostseite des Evangelisch-Lutherischen Frauenfriedhofs gehen. Lebensbäume grenzen die alte Anlage zu den Kindergräbern und zum Weg hin ab. Zwei neue Bänke stehen am Gehweg und laden zum Verweilen ein. Vor einer der beiden Bänke steht sogar ein Tisch. Von der kleinen Anhöhe bietet sich ein schöner Panoramablick in das Zittauer Gebirge. Das Areal sieht wieder gepflegt aus, das findet auch eine Passantin. „Ist wirklich schön geworden“, sagt sie im Vorübergehen zum Friedhofsmeister.

Rönsch ist zufrieden. Er ist seit 43 Jahren auf dem Frauenfriedhof tätig. So eine Aufregung, wie im vergangenen Jahr, als er rund 40 Fichten um die Gemeinschaftsanlage fällen ließ, hat er in der ganzen Zeit noch nicht erlebt. Der Kahlschlag an sensibler Stelle erregte damals die Gemüter vieler Zittauer, obwohl in der alten Urnengemeinschaftsanlage schon seit vielen Jahren niemand mehr bestattet wurde und die 20-jährige Liegefrist abgelaufen war. Im Büro der Friedhofsverwaltung gingen trotzdem zahlreiche Anrufe ein, die mit der Rodung im Zusammenhang standen. Die Leute zeigten wenig Verständnis für die Entscheidung, die Bäume zu opfern.

Dabei waren die Fakten eindeutig, der Friedhofsmeister hatte gar keine Wahl: Der Fichtenbestand war vom Borkenkäfer befallen. Um eine weitere Ausbreitung des Käfers zu verhindern, blieb nur die Rodung. Bereits im April 2016 hatte Zittaus Försterin Denis Goldhahn den Befall sozusagen hochoffiziell festgestellt. Die Fichten wurden nicht mehr grün, Äste und Zweige blieben ausgedörrt. Zur Eiablage bohren die Borkenkäfer winzige Gänge in die Rinde oder in das Holz der Bäume. Die Larven ernähren sich von den saftführenden Schichten, deshalb führt der Befall meist zum Absterben des Baumes. Nach einer eingehenden Untersuchung stand fest: Die Bäume müssen weg. Rönsch wartete noch bis nach dem Totensonntag ab, bevor mit dem Fällen begonnen wurde.

Ende November bot sich dann ein unschönes Bild, von der u-förmigen Einfriedung der Anlage, die bis zur Mauer reichte, zeugten nur noch die Stubben der Nadelgehölze. Sie sind im Frühjahr mit einem Spezialbagger und dessen Tiefenlöffel ausgegraben worden. Die grüne Wiese bekomme jetzt noch zwei Zugänge, dann sei die Umgestaltung an der Stelle abgeschlossen, sagt Rönsch.

Acht Steintafeln stehen auf der frisch gemähten Wiese. Die Namen sind nacheinander in den Stein gemeißelt und erinnern an die Toten. Sie sollten nicht namenlos bleiben. 1976 entstand auf Anregung eines Pfarrers die Urnengemeinschaftsanlage. Damals wurde nur ein Drittel der Toten eingeäschert, weil die Feuerbestattung im Christentum jahrhundertelang abgelehnt wurde. Das hat sich in den folgenden Jahren grundlegend geändert, heute beträgt der Anteil der Erdbestattungen auf dem Friedhof allerdings nur noch drei Prozent. 1974 gab es noch 16 000 Grabstellen auf dem Frauenfriedhof, derzeit sind noch 2 800 Grabstellen vorhanden.

Viele Grüfte sind leer, zugeschüttet oder zurückgebaut. Für den Erhalt und die Sicherung der besonders wertvollen Denkmale ist der Friedhof zuständig und trägt auch die nicht unerheblichen Kosten.

Das Areal der ehemaligen Urnengemeinschaftsanlage bleibt auch künftig eine Wiese. Für aktuelle Bestattungen sind andere Flächen vorgesehen.

