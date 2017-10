Urnen-Diebe auf dem Friedhof Unbekannte haben drei Urnen vom Gelände an der Schanze in Görlitz entwendet. Darin befanden sich noch Aschenreste.

Symbolbild. © Thomas Gasparini/obs

Urnen-Diebe sind auf dem Friedhof an der Schanze in Görlitz unterwegs gewesen. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Diese erfuhr am Dienstagvormittag von dem Vorfall, bei dem Unbekannte wohl bereits am vergangenen Wochenende drei Metallurnen aus der Zeit von 1920 bis 1930 entwendet haben, die fest im Boden verschraubt waren. „Darin befanden sich noch Aschenreste“, so der Polizeisprecher. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. Der ideelle Wert werde um einiges höher liegen, so Knaup. (szo/tc)

zur Startseite