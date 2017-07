Urlaubszeit ist Einbruchszeit Wenn viele Bürger verreisen, haben Diebe Hochkonjunktur. Das Landeskriminalamt warnt – und gibt Tipps.

Mit Brecheisen können Einbrecher schlecht gesicherte Türen schnell aufhebeln. © Symbolbild: dpa

Entspannt in den Urlaub und einfach mal nichts tun – für viele ist das jetzt gerade oder schon bald Realität. „Allerdings kann die im Urlaub getankte Erholung schnell verfliegen, wenn man bei der Heimkehr eine verwüstete und ausgeräumte Wohnung vorfindet“, sagt Tom Bernhardt. Der Kriminalhauptkommissar ist Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA).

Der Kriminalstatistik zufolge wurden im vergangenen Jahr in Sachsen 4 684 Diebstähle bei Einbrüchen in Wohnungen registriert. Das waren zehn Prozent mehr als noch 2015. „Erfreulich ist aber, dass immer mehr Wohnungseinbrüche im Versuch stecken bleiben“, so Bernhardt. Mittlerweile sei das bei zwei von fünf Einbruchsversuchen der Fall. Mit fast 20 Prozent konnte die Polizei nicht einmal jeden fünften Einbruch aufklären.

„Ein Einbruch kann das Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden der Bewohner nachhaltig beeinträchtigen“, so der LKA-Sprecher. Neben dem materiellen Schaden sind häufig auch dauerhafte psychische Störungen Folgen für die Opfer. Deshalb rät die Polizei dazu, sich generell – und besonders jetzt vor dem Urlaub – Gedanken zu machen. Dazu gibt das LKA einige Tipps: Gekippte Fenster und Terrassentüren sind Einladungen für Diebe. Türen, die nur ins Schloss gezogen und nicht abgeschlossen werden, sind für Einbrecher leicht zu öffnen. „Machen Sie deshalb Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit stets zu und verschließen Sie die Haustür immer zweifach“, so Bernhardt. Generell sollten Haus oder Wohnung nicht den Eindruck erwecken, unbewohnt zu sein. So seien etwa ständig heruntergelassene Rollläden, zugezogene Vorhänge, überquellende Briefkästen oder verräterische Ansagen auf dem Anrufbeantworter à la „Wir sind im Urlaub“ gute Hinweise für Einbrecher.

Sinnvoll sei es, so die Polizei, Nachbarn oder Verwandte zu bitten, das Zuhause während der Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen. „Sie können beispielsweise den Briefkasten leeren sowie Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, oder den Fernseher zu unregelmäßigen Zeiten betätigen“, sagt Tom Bernhardt. Mit Zeitschaltuhren kann die Wohnung beleuchtet oder das Radio angestellt werden.

Nicht weggeschlossene Gartenmöbel, Leitern oder andere Einstiegshilfen seien für Einbrecher eine Einladung, übers Fenster in die Wohnung einzusteigen. „Und bei einem dringenden Verdacht“, so Tom Bernhardt, „wählen Sie schnell die 110.“

