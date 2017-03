Urlaubszeit für Martin Luther Sachsens Tourismuswerbung auf der ITB setzt auf „500 Jahre Reformation“. Der Freistaat hofft auf mehr Gäste aus dem Ausland.

„Sachsen hat kein tiefgreifendes Imageproblem, sondern ein Reiseverzichtsproblem“, stellt Hans-Jürger Goller, Geschäftsführer der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS), klar. Das sei das Ergebnis von zwei großen Untersuchungen im vergangenen Jahr. Sie hätten gezeigt, dass potenziellen Gästen im Ausland durchaus klar sei, was Sachsen touristisch alles zu bieten habe. „Aber Touristen wollen Sicherheit. Sie fahren nicht dorthin, wo Häuser brennen oder Reichsfahnen wehen“, so Goller. Das erklärt die sinkenden Gäste- und Übernachtungszahlen aus den USA, Großbritannien und Japan. Vor allem aus asiatischer Sicht habe das positive Image Europas nach den Terroranschlägen gelitten. Deutschland war in puncto Sicherheit immer ein Top-Reiseland. Jetzt liege es im Mittelfeld, hieß es.

Der Rückgang bei Sachsens wichtigstem Auslandsmarkt Niederlande ist dagegen auf das Defizit bei Ferienhäusern zurückzuführen. Denn das Klischee von den in Wohnmobilen herumreisenden Holländern stimmt nicht mehr. Sie machen lieber in schicken Ferienhäusern Urlaub, und da ist Sachsen laut dem TMGS-Chef „schlecht aufgestellt“. Insgesamt stagnierte die Zahl der ausländischen Gäste im vergangenen Jahr bei 874 000.

Es sei daher wichtig, wieder positive Bilder zu vermitteln, appellierten Goller und Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Donnerstag anlässlich der Vorlage der Tourismusbilanz 2016. Mit knapp 7,5 Millionen Gästen kamen 1,2 Prozent mehr Touristen nach Sachsen und bescherten dem Freistaat damit einen neuen Rekord. Doch sie bleiben kürzer. Die Zahl der Übernachtungen lag bei 18,75 Millionen, das waren 150 000 weniger als 2014.

„Jeder Einzelne trägt dazu bei, welches Bild wir aus Sachsen in die Welt senden“, sagte Dulig. In diesem Jahr sollen es vor allem Bilder von Sachsen als Mutterland der Reformation sein. Die Tourismuswerbung auf der weltgrößten Reisemesse ITB kommende Woche in Berlin steht ganz im Zeichen von „500 Jahre Reformation“. Der 1 000 Quadratmeter große Sachsen-Messestand in der Halle 11.2 wird in einen Raum mit sakraler Architektur verwandelt. Dort werden 50 Aussteller ihre Reiseangebote für 2017 präsentieren, verriet Goller. Das Interesse am Reformations-Thema reicht von den USA über Polen bis nach Südkorea.

