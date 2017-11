Triathlon Urlaubsreise mit sportlicher Einlage Günter Weichhold wollte nur seiner Frau Hawaii zeigen. Dann darf er doch bei der XTerra-Triathlon-WM starten.

Erst mal durchschnaufen muss Günter Weichhold nach der ersten Etappe beim XTerra Triathlon auf Maui. Für die 1,5 Kilometer Schwimmen benötigte er knapp 41 Minuten. © privat

Eigentlich sollte es nur ein wunderschöner Familienurlaub auf Maui werden. Die Insel, die zu Hawaii gehört, kennt der Waldheimer Ausdauersportler Günter Weichhold von seinen beiden Starts bei der XTerra Triathlon Weltmeisterschaft in den Jahren 2011 und 2012. „In mir war schon seit Jahren der Wunsch aufgekommen, auch endlich meiner Frau diesen Traum zu bieten“, sagt Weichhold.

Und so hatte er trotz verpasster Qualifikation bei der Deutschen Meisterschaft in Zittau einfach die Reise gebucht. Natürlich in der Zeit, zu der die Weltmeisterschaft stattfindet. „Nach optimalem Training wuchs der Wunsch, auch zu starten. Durch meine Teilnahme 2011 und 2012, wo ich den Organisationschef Dave Nicholas persönlich kennenlernte, entstand der Mailkontakt. Am 12. September, einen Tag vor meinem 71. Geburtstag, kam die gute Nachricht, dass die Qualifikation von 2016 reicht“, so Weichhold. Die Freude wuchs, da die Mountainbike-Strecke und der Ablauf auf Maui für ihn zugeschnitten scheint. Bei der Deutschen Meisterschaft in Zittau waren das ständige Überholen der jüngeren Starter und die Mountainbike Staffel bei Schlammbedingungen sehr zeitraubend gewesen.

Auf Maui angekommen, wurde das sehr seltene Regenwetter zum ersten großen Problem. „Es gab nur glitschige Schlammwege, deshalb habe ich mir das Training erspart“, so der Waldheimer. Auch beim Schwimmtraining gab es Probleme. Bei „Wahnsinnswellen“ brach Weichhold die Übungseinheit ab. „Ich kam nicht durch die hohen Wellen. Die Luft reichte einfach nicht, um hindurchzutauchen. Die Gedanken rasten durch den Kopf, an Schlaf war nicht zu denken“, schildert Weichhold die Situation in der Nacht vor dem Start.

Etwas „ruhiger“ zeigte sich dann der Wettkampftag. Der Start wurde vollzogen. Einer der sechs Gegner in Weichholds Altersklasse wagte den grenzwertigen Wellenritt nicht, sodass nur fünf das Ziel erreichten. „Die gewohnte Freistiltechnik aus der Schwimmhalle geht hier nicht. Es gilt, mehr die Arme einzusetzen. Durch die veränderte Technik bekam ich in der zweiten Schwimmrunde auch einen Krampf, der mich wertvolle Minuten kostete.“ Für die 1,5 Kilometer Schwimmen benötigte Weichhold 40:59 Minuten.

Das Karbon-Mountainbike, welches er von seinem Sohn geliehen hatte, erwies sich als Glücksbringer. Damit meisterte er die extrem schwierige Strecke, die mit Anstiegen und kurvigen Abfahrten gespickt war, gut. Fast auf der gesamten Radstrecke, für die er 2:53:25 Stunden benötigte, duellierte sich Weichhold mit Peter Wood (Kalifornien, USA), dem späteren Sieger in der Altersklasse. „Durch meine Knieprobleme war mir da schon klar, dass ich ihn beim Lauf nicht halten kann“, so Weichhold. Auf der abschließenden Laufstrecke – reichlich zehn Kilometer mit endlos steilen Anstiegen – schaltete Weichhold zeitweise auf Gehen um. Dennoch erreichte er trotz der aufkommenden Mittagshitze nach einer Gesamtzeit von 5:28:33 Stunden glücklich und relativ locker das Ziel.

Doch dort angekommen, gab es keine Zeiten von ihm. Nach einer halben Stunde stellte sich heraus, dass die Transponder falsch programmiert waren. „Alle waren sehr hilfsbereit und so konnte ich meinen schwer erkämpften bronzenen Treppchenplatz am Abend glücklich mit meiner Frau feiern. Sie hat mich optimal betreut und gemeinsam haben wir dann noch eine reichliche Woche Traumurlaub genießen können“, so Weichhold.

