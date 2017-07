Urlaubsgrüße aus dem Yak-Sattel Über 50 Fotos von SZ-Lesern sind bereits eingegangen. Im Internet wird ebenfalls fleißig gevotet.

Maria Angermann aus Hennersdorf schickte uns dieses Foto und schrieb dazu: Pamir Expedition mit der Globetrotter Akademie im Frühsommer 2017. Marco Polo Sheep- Safari bei Alichur auf etwa 4500 Metern über Seelevel. Schneesturm und Yak – was braucht man mehr für ein Abenteuer?!

Auch Anne Wunderlich möchte gern am Fotowettbewerb teilnehmen und sandte dafür ein Foto, welches Ende Juni in Karls Erlebnis Welt in Zirkow auf Rügen entstanden ist. „Meine Tochter Annabell fährt mich dabei im Fahrrad Korb spazieren“, schreibt sie. Witzig, finden wir.

Der jährliche Urlaubsfoto-Wettbewerb der Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung Kamenz ist in die nächste Runde gegangen. Fast täglich erreichen uns neue Einsendungen – von Ost- und Nordsee, aus Asien, der Wüste oder einfach von einem tollen Ausflug in die nähere Umgebung. Seit dem Start vor zwei Wochen sind bereits 53 Bilder per Mail oder Post eingegangen. Vor allem auf Facebook findet die Galerie großes Gefallen. Hier wird nämlich auch unter den eingesandten Bildern der Publikumsliebling gesucht. Mitmachen kann man übrigens noch bis zum 30. September 2017, denn so lange läuft der Wettbewerb. Die fünf besten Fotos werden prämiert. Interessante Preise locken. (if)

Fotos gehen entweder per Post an die SZ Kamenz, Theaterstraße 3, 01917 Kamenz oder per E-Mail an sz.kamenz@ddv-mediengruppe.de.

