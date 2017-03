Urlaubsflieger muss umkehren Fast 150 Passagiere landeten am Dienstag wieder in Dresden statt in Ägypten. Eine Anzeige hat dem Piloten Sorgen bereitet.

Die halbe Strecke war schon geschafft: Ein Flugzeug mit 146 Menschen an Bord musste am Dienstag auf dem Weg nach Ägypten nach Dresden zurückkehren. Die Boeing 737 der Fluggesellschaft Germania befand sich bereit über Bulgarien, als der Kapitän eine Kontrollanzeige bemerkte, die zu wenig Hydraulikflüssigkeit anzeigte. Er entschied sich über dem griechischen Festland, wieder nach Klotzsche zu fliegen. „Die Umkehr war eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte eine Germania-Sprecherin der SZ. Die Passagiere seien um 13.47 Uhr sicher gelandet und wären zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Die Maschine werde derzeit von Technikern in Klotzsche untersucht. Über Hydrauliksysteme steuern Piloten unter anderem die Landeklappen oder die Höhenruder. Im Dresden-Flieger wurde in einem der drei Systeme zu wenig Flüssigkeit angezeigt.

Ausgefallen ist der Urlaub für die betroffenen Fluggäste zwar nicht. Aber sie brauchten Geduld. Eine Ersatzmaschine vom Typ Airbus A319 sollte am Dienstag gegen 22 Uhr zum Badeort Hurghada abheben, also mehr als zwölf Stunden nach dem ersten Start. Rund viereinhalb Stunden dauert der Flug. Der 160 000-Einwohner-Ort am Roten Meer gehört zu den beliebtesten Ferienzielen der Dresdner. Im vergangenen Jahr flogen rund 6 000 Menschen ab Klotzsche dorthin.

