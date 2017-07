Urlaub vor der Haustür

Schwimmen: Das Stadtbad in Lauenstein gilt als Geheimtipp Sommer ist Badezeit. Wer sich mal abseits der großen Bäder und Naturseen erfrischen will, ist im Stadtbad Lauenstein gut aufgehoben. Die kleine, aber feine Anlage liegt idyllisch und verfügt über ein Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken. Hier fließt ständig frisches Gebirgswasser durch. Zurzeit beträgt die Wassertemperatur 19Grad Celsius. Wer nicht bloß seine Runden schwimmen will, kann auch rutschen oder vom Ein-Meter-Brett ins Wasser springen. Überhaupt ist das Stadtbad sehr familienfreundlich. Denn zur aktiven Erholung können ein Volleyballplatz, ein großes Freilandschach und eine Tischtennisplatte genutzt werden. Für kleine Gäste gibt es ein Kinderplanschbecken und einen Spielplatz. Entspannen können sich die Besucher auf sehr großen Liegewiesen, wo auch Bäume stehen und Schatten spenden. Kleiner Imbiss und Getränke werden am Kiosk angeboten. Lage: Das Stadtbad befindet sich unmittelbar in der Nähe des historischen Stadtkerns, Altenberger Weg 5. Anreise: Mit der Müglitztalbahn bis Lauenstein. Mit dem Auto: Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Rathauses und am Altenberger Weg kostenfrei. Kosten: Tagesticket 3Euro, Kinder 4-17Jahre die Hälfte, unter 4Jahre frei, Familienkarte für 2 Erwachsene und 2 Kinder 7 Euro, für jedes weitere Kind 1 Euro. Öffnungszeiten: Bei Badewetter täglich 13 bis 19Uhr, immer mittwochs ist Familientag, an dem Kinder in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt erhalten. Aus organisatorischen Gründen bleibt das Bad am 10. und 11.Juli sowie vom 13. bis 16.Juli geschlossen.

Genuss: Hausgemachte Eisspezialitäten an der Talsperre in Malter Für alle Eisliebhaber ist das Eiscafé Pinguin an der Talsperre Malter eine Reise wert. Täglich werden zwei Sorten Softeis angeboten. Das allseits beliebte Kugeleis in der Tüte gibt es natürlich ebenfalls. 16verschiedene Sorten hat Martin Wreschniok, Geschäftsführer der Eispinguine, in Malter im Angebot. „Im Moment laufen die fruchtigen Sorten am besten. Vor allem der Erdbeereisbecher ist derzeit sehr gefragt“, sagt er. Die Gäste können auf dem Freisitz entspannen. Wer mit Kindern unterwegs ist, wird sich über den großen Spielplatz gleich nebenan freuen. Lage: Das Eiscafé Pinguin befindet sich in Malter, direkt an der Talsperre, Am Zeltplatz 2. Anreise: Am Gelände kann kostenlos geparkt werden. Die RVD-Buslinie 376 hält an der Haltestelle Malter Bad. Von dort sind es rund 200 Meter zu Fuß. Oder mit der Weißeritztalbahn bis Bahnhof Malter. Kosten: Die Kugel Eis kostet 0,90 Euro, Softeis ist für 0,90 bis 4,50 Euro zu haben, der Erdbeereisbecher kostet 5,50 Euro. Öffnungszeiten: Täglich von 12 bis 18.30 Uhr (von April bis Oktober).

Wandern: Mal durch die Kurven der Bobbahn spazieren Ein Besuch der Rennschlitten- und Bobbahn im Kohlgrund lohnt sich auch im Sommer. Jeden Dienstag bietet die Wintersport Altenberg GmbH ab 10Uhr Führungen an. Während der zweistündigen Tour entlang und in der Betonröhre erfahren die Teilnehmer Interessantes und Kurioses zu der Sportanlage und ihrer packenden Geschichte, wie sie zu DDR-Zeiten entstand und in der Wendezeit gerettet wurde. Lage: Die Bobbahn befindet sich in Altenberg auf dem Neuen Kohlgrundweg 1. Anreise: Mit der RVD-Buslinie 370, die direkt die Haltestelle an der Bobbahn ansteuert. Oder mit der Müglitztalbahn bzw. dem Bus bis Altenberg und dann etwa vier Kilometer zu Fuß bis zur Bobbahn. Pkw-Fahrer können am Haupteingang der Bahn (Tor B) kostenlos parken. Kosten: 5Euro pro Person, Kinder 7 bis 14 Jahre die Hälfte, bis 6 Jahre frei. Eine Anmeldung ist am Vortag bis 15 Uhr erforderlich, 035056 22660.

Zugfahren: Das andere Bimmelbahn-Erlebnis Im Osterzgebirge rollt nicht nur die dienstälteste Schmalspurbahn Deutschlands. Vor allem in und um Altenberg ist auch eine Bimmelbahn auf Rädern unterwegs, die ihre Passagiere sogar bis auf den höchsten Berg im sächsischen Osterzgebirge bringt, auf den 905Meter hohen Kahleberg. Neu in diesem Jahr sind Touren jeden Sonnabend zum tschechischen Mückentürmchen ab Bahnhof Altenberg, dafür ist allerdings eine Anmeldung beim Fahrer erforderlich oder 0172 9715457. Anreise: Mit RVD-Buslinie 360 zum Beispiel oder der Müglitztalbahn bis Altenberg. Dort am Bahnhof hält auch die Altenberger Bimmelbahn. Kosten: Fahrt zum Mückentürmchen 12 Euro, Schüler 5 Euro, Kinder frei. Rundfahrt Kahleberg: 7 Euro, Kinder 3 bis 15 Jahre 2 Euro. Alle anderen Preise auf Anfrage, Sonderfahrten möglich. Fahrplan im Internet: www.frank-nuhn-freizeit-und-tourismus.de/de/Erzgebirge/Fahrplan-Erzgebirge