Urlaub vor der Haustür

Schwimmen: In Grillenburg ins kühle Nass springen und die Natur genießen Sommer ist Badezeit. Wer Lust hat, sich abseits der üblichen Bäder zu erfrischen, der sollte den Badeteich am Grillenburger Schlossareal aufsuchen. An dem bis zu drei Meter tiefen Natursee finden Erholungssuchende alles, was sie brauchen: Sanitäranlagen und einen Imbiss, der zusammen mit dem Naturwaldbad seit 1980 von Familie Zickmantel betrieben wird. Neben Getränken, herzhaften und süßen Leckereien können Besucher auch die Grillstelle für Partys mieten. Wandergruppen, die hier auf ihrem Weg durch den Tharandter Wald vorbeikommen, werden verköstigt. Auch für Kinder ist der Badeteich optimal, erklärt Karl Zickmantel. Für sie wurde extra ein flacher Gewässerbereich abgegrenzt. Aktuell hat der Badeteich 20Grad Celsius Wassertemperatur – Tendenz steigend. Lage: Das Bad befindet sich hinter dem Schloss Grillenburg. Fußläufig über die Schlossbrücke erreichbar. Anreise: Mit dem Zug bis Tharandt. Dann mit der Buslinie 363 bis Grillenburg. Mit dem Auto: Parken auf dem zentralen Parkplatz an der Hauptstraße. Kosten und Öffnungszeiten: keine. Das Baden ist kostenfrei. Für die Toilettenbenutzung werden 50 Cent fällig. Geöffnet ist nach Bedarf jeden Tag.

Reiten: Kinderträume werden in Dorfhain wahr Hoch zu Ross sitzen können alle Pferdefreunde in Dorfhain. Auf dem örtlichen Ponyhof von Aline Pertermann sind Kremser- und Kutschfahrten möglich. Die sechs Pferde mit einer Größe zwischen 1,25 und 1,65Metern können auf der Koppel geritten werden. Für Erfahrene sind auch kleinere Ausritte in die Umgebung möglich. Wer möchte, kann auf dem Dorfhainer Ponyhof sogar Kindergeburtstag feiern, mit Pferdeputzen, -satteln und natürlich einem kleinen Ausritt, sagt Aline Pertermann. Lage: Ponyhof, Schulstraße 2 in Dorfhain. Anreise: Mit dem Zug bis Edle Krone, dann wochentags mit der Buslinie 343 nach Dorfhain. Kosten: Eine Stunde Reiten kostet 15Euro pro Person. Eine Stunde Kremserfahrt 70Euro, eine Stunde Kutschfahrt 60Euro, Ausritte für Erfahrene kosten 25Euro pro Person (Dauer etwa zwei bis drei Stunden). www.ponyhof-dorfhain.de

Wandern: Über alpine Bergpfade an den Weißeritztälern Start ist am S-Bahn-Halt Edle Krone. Dort beginnt hinter dem Bahnhof ein Steig, der bergauf über steile Stufen führt. Rasch gewinnt man gut 60Höhenmeter und gelangt auf einen schmalen Weg, der sich parallel zum Weißeritztal in Richtung Tharandt schlängelt. Es gibt es einen Anstieg über Stahlleitern zur Stillen Liebe, einem Aussichtspunkt mit Schutzhütte. Von hier führt der Pfad weiter bis zum Sonnentempel über Tharandt. Am Pavillon zweigt ein Weg, markiert mit dem gelben Strich, nach Somsdorf ab. Durch den Ort folgt man dem gelben Strich zum Rabenauer Grund. Nach einem Kilometer durch den Hangwald steht man vor einer steilen Stiege. Über deren Stufen geht es steil in die Somsdorfer Klamm. Brücken führen über den Wildbach, kurz darauf mündet der Pfad auf den Hauptwanderweg im Rabenauer Grund. Von hier aus kann man entweder zur Bushaltestelle am Weißeritzpark laufen oder dem Fluss folgen und Richtung S-Bahn-Halt Hainsberg-West laufen. Lage: Der Ausgangspunkt der Wanderung liegt direkt am S-Bahn-Haltepunkt Edle Krone. Anreise: Die Wanderstrecke ist rund acht Kilometer lang, reine Gehzeit für Erwachsene beträgt rund zwei Stunden. Anreise mit der S-Bahn bis Edle-Krone. Kosten: Erwachsene zahlen von Freital aus eine Stundenfahrt für 2,30 Euro, Kinder 1,60 Euro.

Kultur: Comics, Weltklasse-Kunst und ein Café auf Schloss Burgk Zu den Geheimtipps zählt das Schloss Burgk in Freital schon lange nicht mehr. Doch gerät immer wieder in Vergessenheit, welch kultureller Schatz sich in dem prachtvollen Ensemble befindet. Mit der Sammlung Pappermann findet sich eine der eindrucksvollsten Sammlungen von Gemälden Dresdner Künstler aus dem 19. und 20. Jahrhundert im Schloss. Wer mit Kindern unterwegs ist, für den dürfte die aktuelle Ausstellung das Richtige sein. Sie zeigt bis zum 30. Juli unter dem Titel „Comics made in GDR“ Werke des DDR-Comiczeichners Jürgen Günther und unter anderem seine berühmten Figuren Otto und Alwin. Wer eher an Technik interessiert ist, wird auf Schloss Burgk ebenso fündig. Eine Grubenlok, ein Technikgarten und eine Bergbau-Ausstellung sind zu erleben. Abgerundet wird das vielfältige Angebot auf dem Gelände mit dem Café Buddenhagen für die Stärkung vor oder nach dem Kunstgenuss und mit einem riesigen Spielplatz. Lage: Das Schloss Burgk befindet sich im Freitaler Ortsteil Burgk, Adresse: Altburg 61. Anreise: Auf dem Gelände gibt es kostenlose Parkplätze. Die RVD-Buslinie B hält an der Haltestelle Am Dathepark. Von dort sind es hundert Meter zu Fuß. Kosten: Die Tageskarte für alle Ausstellungen kostet vier Euro für Erwachsene, die Familienkarte zehn Euro. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 13 bis 16 Uhr, am Wochenende 10 bis 17 Uhr.