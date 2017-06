Urlaub vor der Haustür

Campingplatz Badesee Coswig-Kötitz Von hier geht es direkt auf dem Elberadweg Richtung Meißen oder Dresden. Wenn die Besucher es denn überhaupt schaffen, das Gelände zu verlassen, was besonders mit Kindern schwierig sein dürfte: Direkt angeschlossen ist der Badesee Coswig-Kötitz sowie Schwimmbecken mit Rutsche, Beachplätzen und Spielplatz. Der Platz sei klein und überschaubar, auch bei Badebetrieb seien am See noch genug ruhige Ecken, so Familie Gabriel aus Stuttgart. Das Ehepaar hat hier eine Woche mit Wohnwagen und Enkeln verbracht. Einziges Problem: Wohnwagenstellflächen sind an den Wochenenden bis September ausgebucht. Lage: Ideal für Ausflüge entlang des Elberadwegs, direkt nebenan setzt die Fähre auf die andere Elbseite über. Platz: Hat Parkplatzcharakter, wenig Bäume und Schatten Anlagen: Sanitäranlagen und Küche sind neu und sauber, die Küche ist jedoch sehr klein. Freizeitangebote: Benutzung des Badesees ist für Campinggäste kostenlos, keine weiteren Veranstaltungen. Verpflegung: Zum Platz gehört eine Gaststätte, geöffnet 10 bis 20 Uhr. Kosten: Erwachsene 6,50 Euro, Kinder 3,50 Euro, Wohnmobil oder -wagen 7 Euro, großes Zelt 5,50 Euro pro Tag.

Ferienpark Bad Sonnenland Moritzburg Von hier ist es nicht weit zum Barockschloss Moritzburg und zum Fasanenschlösschen. Auch hier ist ein See angeschlossen, allerdings dürften die vielen Wasserpflanzen Badende abschrecken. „Jetzt beginnt die Saison, wenn dann der See so aussieht, ist das blöd“, ärgert sich Geschäftsführerin Sylke Braun. Denn die Wasserqualität beeinträchtigt das nicht. Der See kann aber trotzdem beispielsweise zum Kanufahren genutzt werden, Boote werden vor Ort verliehen. Da der Platz nicht parzelliert ist, gibt es auch für spontane Besucher immer noch Stellflächen auf dem weitläufigen Areal. Lage: Die Lößnitzgrundbahn hält nebenan, Moritzburg lädt zu Wanderungen und Radtouren. Platz: Groß, waldig, naturnah, nicht mehr genutzte Ferienhäuser verleihen teilweise verwahrlosten Charakter. Anlagen: Küche ist neu, groß und sauber, Sanitäranlagen älter, weniger sauber. Freizeitangebote: Neben Kanu fahren werden unter anderem Bogenschießen und Naturcamps angeboten. Verpflegung: Zum Platz gehört eine Gaststätte, geöffnet meist 17 bis 20 Uhr, die auch Feste veranstaltet. Kosten: Erwachsene 8 Euro, Kinder 5 Euro, Motorcaravan 8,50 Euro, großes Zelt 7 Euro pro Tag.

Campingplatz Rehbocktal Kurz vor Meißen liegt dieser kleine Campingplatz direkt an der B6. Auf dem Gelände ist die Bundesstraße jedoch nur noch als Hintergrundrauschen zu hören, die Vögel sind lauter. Hier schlagen auch Elberadler gerne ihr Nachtlager auf. „Wir lieben solche kleinen Campingplätze“, so Ute Döhner aus dem Erzgebirge. Sie und ihr Lebensgefährte erkunden von hier die Orte ihrer Jugend neu. Der Platz bemüht sich um Naturnähe, warmes Wasser wird mit Sonnenenergie erzeugt. „Wir wollen die Natur pflegen, das kommt auch an“, so die Leiterin. Dauercamper gibt es hier im Gegensatz zu den anderen Plätzen keine, meist ist auch noch spontan etwas frei. Lage: Linkselbig, nahe Meißen direkt am Elberadweg und der B6. Platz: Idyllisch in einem Tal gelegen, durch das ein kleiner Bach fließt, über den kleine Brücken führen. Anlagen: Küche ist voll ausgestattet auch mit Geschirr und Kochutensilien, Sanitäranlagen relativ neu und sauber. Freizeitangebote: keine Verpflegung: Direkt nebenan liegt die Rehbockschänke, zum Frühstück gibt es Brötchen an der Rezeption. Kosten: Erwachsene 6 Euro, Kinder 4 Euro, Caravan und Pkw/Wohnmobil 9 Euro, Zelt 5 Euro pro Tag.