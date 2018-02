Urlaub in den Winterferien?

Jonas Schäfer, Christian Hieke und Collin Petsch (von links) nutzten die Ferienzeit auch dafür, um sich im Foucault-Gymnasium freiwillig im Fach Mathematik auf die am 2. Mai stattfindende Abiturprüfungen vorzubereiten. Fotos: Silke Richter (2)

Der Parkplatz vor dem Leon-Foucault-Gymnasium in Hoyerswerda und der Schulhof sind verwaist. Dennoch werden einige Schüler im Schnelldurchlauf von ihren Eltern zur Schule gebracht. „Bis nachher und viel Spaß wünsche ich dir“, ruft eine Mutter fröhlich ihrem gut gelaunten Sohn zu, der mit einem erwartungsvollen Lächeln Richtung Schuleingangstür läuft.

Im Inneren wartet schon der Hausmeister des Gymnasiums, um Schülern und Lehrern den Weg in die richtigen Räume zu weisen. Denn trotz Ferien herrscht im Foucault-Gymnasium Betrieb. Es fühlt sich trotz Ferienzeit fast wie ein normaler Schultag an. Stimmengewirr, Lehrer laufen mit Aktentaschen und Unterlagen eiligen Schrittes durch die Flure und mischen sich unter die Schüler, die auf ihren Schultern Rücksäcke gefüllt mit Lehrbüchern, Heften und Taschenrechnern tragen.

Für die anwesenden Jugendlichen sind die schulischen Veranstaltungen aber keineswegs Pflicht. Die Schüler aus den zwölften Klassen nehmen freiwillig an den Abitur-Vorbereitungskursen und an verschiedenen thematischen Workshops teil, um ihr Wissen in den jeweiligen Fächern bis zu den Prüfungen zu vertiefen. So beschäftigen sich die Zwölftklässler mit Unterrichtsstoff in den Fächern Geografie, Französisch und Geschichte. An jenem Mittwochvormittag steht auch Mathematik auf dem Ferienstundenplan. Hier sind Collin Petsch, Christian Hieke und Jonas Schäfer anzutreffen, die sichtlich Spaß haben, an den gestellten Mathematik-Aufgaben zu tüfteln und nach Lösungen zu suchen. In der Aula sitzen Schüler und schreiben am Leistungskurs im Fach Deutsch. Und auch die Schulleitung ist an diversen Ferientagen im Lehrerzimmer anwesend, um die neuen Stundenpläne auszuarbeiten. Derweil haben die beiden Hausmeister in den Ferien einiges zu tun. So erfolgten eine Grundreinigung und die Wartung der Heizungen. Erfahrungsgemäß lassen sich solche Arbeiten am besten erledigen, wenn das Schulgebäude weniger bis gar nicht frequentiert wird. Die Schulbibliothek und der Freizeitraum sind die gesamten Ferien über geöffnet. „Aber erfahrungsgemäß nutzen in der schulfreien Zeit nur vereinzelt Schüler die Möglichkeit, sich Bücher auszuleihen oder sich an Beschäftigungsangeboten zu beteiligen“, erklärt Schulleiter Uwe Blazejczyk.

In der Freien Oberschule Bernsdorf herrscht seit Beginn dieser Woche ebenfalls Betrieb. Die zweite Ferienwoche wird genutzt, um einen Großputz durchzuführen, die Prüfungszeit vorzubereiten und erste Planungen für das kommende Schuljahr vorzunehmen. Schulleiterin Ilka Kügler und deren Stellvertreterin Yvonne Heinrich haben die erste Ferienwoche genutzt, um blauzumachen, wie Ilka Klügler den Begriff Urlaub humorvoll umschreibt. „Die meisten Kollegen nehmen sich für die Winterferien Kurzausflüge vor und wollen einfach nur mal ausschlafen. Einige sind aber auch mit ihren Schülern unterwegs, um zum Beispiel einen Skiurlaub gemeinsam zu genießen“, erzählt Ilka Kügler, die sich in ihrer Freizeit gern mit der Restaurierung von alten Möbeln beschäftigt. „Um den Kopf freizubekommen“, wie sie sagt. Spezielle Ferienangebote, so kündigt sie an, wird es erst wieder in den Sommerferien geben.

