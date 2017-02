Urlaub im Turm Hinter den dicken Mauern der Bautzener Mühlbastei kann man bald übernachten.

Jacqueline König richtet in der Mühlbastei moderne Appartements ein. Eine Wellnesssuite wird es auch geben.

Die Mühlbastei von Bautzen.

Noch sind die Turmzimmer leer. Aber seit Handwerker die Mühlbastei in Beschlag genommen haben, hat sich schon etwas getan. In den vergangenen Wochen wurden neuer Estrich gegossen und Küchenanschlüsse installiert. Jacqueline König hat mit der Mühlbastei Großes vor. Sie möchte aus dem historischen Gemäuer eine stilvolle Übernachtungsstätte machen. „Wir wollen etwas Bautzentypisches bieten und gleichzeitig etwas, das es hier noch nicht gibt“, betont die 42-Jährige. Was läge da nicht näher, als in der Stadt der Türme in einem solchen Unterkünfte anzubieten?

Schon im Frühjahr soll man in den dann möblierten Turmzimmern durch die Fensterbögen auf die Spree blicken können. Eine Etage darunter legt die Doberschauerin zwei Räume zu einem Familienappartement zusammen. Alle Zimmer bekommen eine kleine Küche, sodass sich die Bewohner wie in einer Ferienwohnung selbst versorgen können. Die Übernachtung hier ist nicht billig – das Familienappartement für maximal vier Personen kostet pro Nacht 119 Euro.

Wellnesszone mit Sauna

Noch eine Etage tiefer entsteht das Juwel – eine Wellnesssuite. Der hohe Raum teilt sich hier in zwei Ebenen. Oben werden Küche, Essecke und Schlafbereich eingerichtet. Außerdem führen wenige Stufen in den Anbau des Turms, wo gerade die Wellnesszone mit Sauna, Dusche und Badewanne geschaffen wird. Vom großzügigen Bad gibt es einen Zugang zu einer Holzterrasse und einem kleinen Garten. Damit man sich hier gut erholen kann, haben die Eigentümer ein Stück des angrenzenden Grüns der Kirchgemeinde dazu gemietet

Im Turm der Suite wiederum wird unter dem balkonartigen Schlafbereich die Wohnecke mit Sitzmöbeln, Tisch und Fernseher eingerichtet. Sehr wichtig ist der 42-Jährigen der WLan-Zugang. In jedem Zimmer soll es kostenfreies Internet geben. „Die Wellnesssuite wäre ideal für ein Mädelswochenende“, schwärmt Jacqueline König, die schon Übernachtungsanfragen bekommen hat. „Jemand möchte in der Mühlbastei den Schuleingang feiern.“ Bis zu zwölf Personen könnten sich in dem Turm einmieten, sagt sie. Alle Räume zusammen auf den drei Etagen ergeben eine Fläche von etwa 185 Quadratmetern.

Erste Gäste im März

Jacqueline König und ihr Lebensgefährte Stephan Schütze sind eher zufällig auf den Turm gekommen. Eigentlich schwebte der Doberschauerin mehr ein Umgebindehaus vor. Dann sah das Paar vor drei Jahren, dass die Mühlbastei zu haben ist, und griff zu. Ein Großteil des Turms nennt seither die Doberschauer Familie ihr eigen, die obersten beiden Etagen gehören einem anderen Eigentümer und sind bewohnt. Bis Ende Dezember nutzte die Schloss-Schänke die unteren vier Etagen als Gästezimmer. Nun legen sich hier die Turmbesitzer selbst ins Zeug, um dem Gemäuer innen einen besonderen Charme zu verpassen. Mitte März sollen hier die ersten Gäste nächtigen können, kündigt Jacqueline König an.

Die Mühlbastei ist einer der sieben Basteitürme der Stadtbefestigung.

Sie wurde um 1468 erbaut und erhielt ihren Namen von der Ratsmühle an der Spree, unterhalb des Turms.

Im Zweiten Weltkrieg brannte sie vollständig aus.

Ab 1998 wurde die Mühlbastei zu einem Wohn-Haus-Turm umgebaut.

Ab März sollen hier wieder Gäste übernachten können.

muehlbastei-bautzen.de

