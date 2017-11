Urlaub im Sozialismus Nordkorea gilt als schärfste Diktatur auf dem Planeten. Journalisten bekommen meist nur beschränkten Zugang. Unser Autor war mit einer Touristengruppe im Land unterwegs. Er traf dabei auch zwei Sachsen. Und Kati Witt als Marke.

zurück Bild 1 von 3 weiter Kim Il-sung und Kim Jong-il: Die riesigen Bronzefiguren des Großmonuments Mansudae in Pjöngjang sind typisch Nordkorea. © Gunnar Leue Kim Il-sung und Kim Jong-il: Die riesigen Bronzefiguren des Großmonuments Mansudae in Pjöngjang sind typisch Nordkorea.

Führerkult, wohin man schaut: Auch in der U-Bahn in Pjöngjang lächeln die Kims von der Wand.

Katarina Witt als Briefmarkenmotiv: In Nordkorea kann man so manches aus Deutschland entdecken.

Kann Zirkus Popkultur sein? Wenn es Staatszirkus ist, dann schon. Jedenfalls in Nordkorea. Als die Artisten des nordkoreanischen Staatszirkus in Pjöngjang zur 17-Uhr-Vorstellung in die Manege einlaufen, ist das der Beginn einer atemberaubenden Show, die in mehrfacher Hinsicht weltweit einmalig sein dürfte. Während die jungen Männer und Frauen durch die Lüfte wirbeln, laufen auf einem riesigen Bildschirm im Bühnenhintergrund Fernsehbilder von sozialistischen Produktionsbetrieben oder von einem Raketenstart. Höhepunkt der Vorstellung ist die Nummer eines Artisten, der im Stil einer Rakete, weit durch die Luft fliegend, auf den Schultern eines Kollegen landet. In dem Moment erscheint auf dem Bildschirm Feuer aus allen Rohren: Raketen, Stalinorgeln, Panzer. Durch den Saal fegt eine Applauswelle.

Die Handvoll ausländischer Zuschauer im Raum wirkt irritiert. Nordkorea ist halt anders. Deshalb zieht die Diktatur immer wieder auch Touristen an. Rund 6 000 Besucher aus dem Westen reisen jedes Jahr nach Nordkorea. Sicher, manche wollen vor allem eine Diktatur in Reinform mal aus der Nähe sehen, weil das viel Anekdotenstoff für zu Hause bringt. Das beginnt schon im Anflug mit dem Flugzeug der Koryo Air auf Pjöngjang, wo man die ausliegende Zeitung Pjöngjang Times auf dringendes Anraten des Reiseveranstalters auf keinen Fall wegwerfen oder knicken darf, nur rollen. Wegen der Fotos von Kim Jong-un. Nach der Landung beim Einreise-Check heißt es: Bücher-, Zeitungs- und Handykontrolle, auch auf sexuelle Inhalte. Das hat natürlich alles Diktaturappeal. Aber viele Nordkorea-Touristen scheinen doch auch ein ernsthaftes Interesse an dem Land und seinen Menschen zu haben.

So wie Dirk Wachler und Dierk Minkner aus Rochlitz in Sachsen, beide um die 50 Jahre alt, die auf ihrer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn von Wladiwostok aus einen Abstecher nach Nordkorea gemacht haben. So eine Touristenreise ist trotz Reisewarnung des Auswärtigen Amts über kleine Reisebüros in Deutschland immer noch buchbar. Warum ausgerechnet Nordkorea? Die Frage, die sich natürlich viele deutsche Kreuzschiff- und All-inklusive-Reisende stellen dürften, haben die beiden Sachsen für sich mit einer Gegenfrage beantwortet: Warum nicht Nordkorea? „Wir interessieren uns für das Land und die Leute und wir wollen uns selbst mal ein Bild von ihnen machen.“

Die ersten Bilder, die sie von Nordkorea sahen, waren die Straßenränder auf der Fahrt vom Flughafen zum Koryo-Hotel in Pjöngjang. Ahorn- und Ginkgobäume, viele Hochhäuser und diverse bunte Propagandabilder auf riesigen Steinwänden. Dass die für viele Ausländer eine Attraktion sind, wissen auch die Nordkoreaner. Deshalb gibt es in den Touri-Shops Propagandabilder als Postkarten oder auf Briefmarken zu kaufen.

Das Koryo-Hotel erinnert, wie manches in Nordkorea, ein wenig an die DDR. Im Untergeschoss des imposanten Zwillingstowers, der allein für ausländische Touristen gedacht ist, gibt es einen Supermarkt, einem Intershop nicht unähnlich. Im Angebot sind Kosmetik, Lebensmittel, Kleidung, Souvenirs. Viele Dinge, die man so nicht in jedem Laden der Stadt findet. Alles kostet in Euro, Dollar oder chinesischen Yuan. Oben im 27. Stock gibt es einen Rundum-Blick auf die Stadt. Man sieht viele Hochhäuser, aber keine richtig alten Gebäude. Pjöngjang wurde im Koreakrieg von 1950 bis 1953 von US-Bombern völlig zerstört.

„Das Dollste“, sagt Dirk Wachler, „sind die Geräusche von draußen jeden Morgen um sieben. Wenn du das Fenster aufmachst, siehst du da unten lauter kleine grüne Punkte. Das sind Mädels in Kostümen mit roten Fahnen, die auf dem Bahnhofsvorplatz tanzen, so wie früher beim Turn- und Sportfest in Leipzig. Die Musik kommt aus einem Kleinbus mit Lautsprechern drauf und ein Spruchband in den Fenstern.“ Das seien Motivationswagen, hat ihnen ihr Reiseleiter gesagt. Es würde die Leute motivieren, zum Beispiel die Baustellenarbeiter oder die Werktätigen, die zur Arbeit gehen. Solche Motivationswagen sieht man in der ganzen Stadt. Sie beschallen die öffentlichen Plätze mit Musik, Verlautbarungen und Losungen.

Beschallung gibt es in Nordkorea immer und überall. In jedem Restaurant läuft ein Flachbildschirm mit Kriegsfilmen oder Musikshows, meist von Militärmusikensembles oder von Moranbong, einer 18-köpfigen Girl-Band. Der Oberste Führer Kim Jong-un selbst, so heißt es, soll sie gecastet haben. Sie tragen weiße Fantasieuniformen, kurze Röcke. Viele Frauen in Nordkorea sind herausgeputzt.

Auch die Verkehrspolizistinnen sind ein Blickfang, schon weil sie oft allein auf der Kreuzung stehen und wenig zu tun haben. Die Ampeln funktionieren, und der Verkehr auf den großen, breiten Magistralen ist übersichtlich. Ab und zu sieht man auch Autos made in Germany, wie man überhaupt relativ viel Deutsches in Pjöngjang findet: Deutsches Bier, einen DHL-Schalter im Hotel, Kati Witt auf einer nordkoreanischen Marke in der Briefmarkenausstellung oder eine Ostberliner Familie in ihrer Marzahner Neubauwohnung mit ihrem Besucher Kim Il-sung – festgehalten auf einem Gemälde, das in einer Kunstausstellung hängt.

Auch alte Berliner U-Bahn-Wagen kann man entdecken. Ende der 1990er-Jahre waren etliche ausgemusterte Züge nach Nordkorea verkauft worden, wo die von Gelb in rot-cremefarben umlackierten Züge das Pjöngjanger U-Bahn-Netz befahren. Als Tourist darf man sogar mal mitfahren, natürlich nur in Begleitung der Reiseleiter. Immerhin, denn generell ist es fast unmöglich, überhaupt mal mit Einheimischen außerhalb des Hotels in Kontakt zu kommen. „Ich bin viel als Backpacker durch Asien gereist, da findest du schnell Kontakt zu den Einheimischen“, sagt Dierk Minkner. „Das ist hier natürlich schwierig, da du keinen Schritt ohne Begleitung der Reiseführer machen kannst.“ Und das Programm ist straff durchorganisiert: Kim-Il- sung-Ehrenmal, Vorzeige-Kooperative, Bowlingbahn, Parteidenkmal, Klassikkonzert in der Philharmonie.

Musik wird in Nordkorea hohe Bedeutung beigemessen, entsprechend dem allumfassenden Prinzip „Kunst als Waffe“. Auch deshalb flimmern schon im Flugzeug nach Pjöngjang ständig Videos eines Militärensembles auf Bord-TV. Nordkoreanische Popkultur, wenn man sie mal so bezeichnen will, heißt: Musik und Gesang, vor allem in Form von Lobliedern auf die Führer. Ob im Touristenbus oder auf dem Fußweg zum Geburtshaus des Republik-Gründers Kim Il-sung, wo man von leisen Liedtönen begleitet wird. Sie kommen aus den Büschen, in denen Lautsprecher versteckt sind.

Was man nicht sieht im öffentlichen Straßenbild, sind Karaokebars. Inwiefern die Nordkoreaner dem Hobby frönen – ihre Landsleute im Süden gelten immerhin als das karaokeverrückteste Volk der Welt –, kann man höchstens erahnen. Hier und da erblickt man kleine Karaoke-Maschinen: in der Fußballakademie, wo sie für einen Fußballtanz zur Bewegungskoordinierung eingesetzt werden, in Museumsfoyers – oder im Hotel. In der Playlist findet sich hier auch Musik aus dem Erzfeindland USA: von John Denver und Frank Sinatra. „I dit it my way.“ Deutsche Lieder sind nicht im Angebot.

Dafür hört man ganz oben, in der „Sky-Bar“ des Hotels, deutsche Töne. Ab und zu sitzen dort nämlich Jörn Andersen und Thomas Gerstner. Andersen, Norweger mit deutschem Pass, war mal Bundesliga-Torschützenkönig und 1995 kurz Spieler bei Dynamo Dresden sowie 2009 Trainer in Mainz. Inzwischen trainiert er die Nationalmannschaft von Nordkorea. Sein Kollege Thomas Gerstner wiederum – der 1999 bis 2001 ebenfalls für Dynamo spielte – das U19-Frauennationalteam. Die beiden hier anzutreffen, das hat Dierk Minkner gar nicht fassen können. „Wir haben drei Stunden nur über Fußball geredet.“

Der Frage, wie das richtige Leben der kleinen Leute in Nordkorea, wie der Alltag im Land aussieht, kommt man als Besucher kaum nahe. Einmal waren die Freunde aus Sachsen in einer Bierkneipe. „Da saßen normale Leute, Arbeiter“, erzählt Dirk. Zu Gesprächen ist es aber nicht gekommen, deshalb konnten sie sich immer nur mit ihrem Reiseleiter austauschen. Dieser hat auch ihre Fragen beantwortet. Gibt es einen freien Markt? – Nein, nur einen staatlich erlaubten. Oder: Darf man privat Tiere halten? – Gänse, Hühner, Ziegen ja; Großtiere wie Rinder nur in Kooperativen. – Kein Wort mehr. Kein Wort zu viel. Am Erstaunlichsten vielleicht: „Von der Weltlage merkst du wenig.“ Dass das auch irgendwie gespenstisch ist, fällt einem nach der Rückkehr und den Drohnachrichten aus Nordkorea und USA umso mehr auf.

