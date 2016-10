Urkundenfälscher geschnappt Die Bundespolizei greift auf der A 17 einen kriminellen Rumänen auf. Zwei weitere Männer werden mit Drogen erwischt.

Die Bundespolizei hat nahe der Grenze drei Personen gestellt. Am Dienstag kontrollierten die Beamten auf der A 17 einen 36-jährigen Rumänen. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-Jährige seit 2012 wegen Urkundenfälschung gesucht wurde. Da er die Geldstrafe in Höhe von gut 4 000 Euro nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und verbüßt eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen in der Justizvollzugsanstalt in Dresden.

Tags zuvor hatte die Bundespolizei am Bahnhof Bad Schandau einen tschechischen Staatsangehörigen kontrolliert und fanden mehrere Cliptütchen mit einer betäubungsmittelähnlichen Substanz auf, bei der es sich vermutlich um Marihuana handelte. Ebenfalls Drogen hatte ein 23-jähriger Deutscher bei sich, als er am Dienstag in Altenberg von der Polizei gestoppt wurde. Mehrere Hanfblüten, Hanftabak und einen Joint hatte er im Gepäck. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen dass Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet. Die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt. (szo)

