Uralter Kanal im Robotron-Gelände entdeckt Das Bauwerk wurde vor 250 Jahren aus Sandstein errichtet. Noch heute leistet es gute Dienste.

Kanalnetzchef Frank Männig in seinem Metier. Er hat herausgefunden, dass dieser Sandsteinkanal viel älter ist als in den Plänen verzeichnet. © SZ/Peter Hilbert

Dresdner Maurer arbeiten gut. Und das seit Jahrhunderten. Dies belegt eine weitere Entdeckung von Frank Männig im einstigen Robotron-Gelände. Der Dresdner leitet bei der Stadtentwässerung den Betrieb des Kanalnetzes. Seit Jahren beschäftigt er sich in seiner Freizeit mit der Geschichte des Dresdner Abwassersystems.

Noch vor Kurzem ging der 57-Jährige davon aus, dass die Wallgrabenschleuse der letzte noch betriebene Kanal ist. Sie führt vom Rathaus über den Pirnaischen bis zum Rathenauplatz. Doch dann fand Männig heraus, dass ein etwa 200 Meter langes Kanalsystem unter dem Theaterplatz zwischen 1739 und 1755 angelegt wurde. Damals entstand die Hofkirche. Der Kanal wurde gebaut, um das Abwasser unter den Handwerkerhütten des sogenannten italienischen Dörfchens abzuleiten.

Jetzt entdeckte Männig, wo der bisher zweitälteste bekannte Dresdner Kanal verläuft: an der Kreuzung der noch heute existierenden Pirnaischen mit der früheren Langen Straße. Dort befindet sich zwischen dem Haus Lingnerallee mit der City-Herberge und der Grunaer Straße ein Parkplatz. „Die Lange Gasse war eine der ältesten Dresdner Vorstadtstraßen“, erläutert der Hobbyhistoriker. Sie führte von der Bürgerwiese in Richtung Elbe. Tiefbauamtschef Hermann Klette ließ 1890 das Dresdner Kanalnetz bei einer großen Bestandsaufnahme erstmals komplett erfassen. „In diesen Plänen bin ich darauf gestoßen, dass der Kanal zwar eingezeichnet ist, aber ohne Baujahr. Das hat mich neugierig gemacht“, nennt Männig den Ausgangspunkt.

Bekannt war, dass in den 1860er-Jahren der südliche Teil der Langen Gasse in Richtung Bürgerwiese umfassend ausgebaut wurde. Seit 1863 hieß sie Lange Straße. Seit dem Mittelalter verlief über diese Achse auch ein Nebenarm des Kaitzbachs, der heute fast durchweg unterirdisch entlang der Bürgerwiese fließt. „Wenn Hochwasser war, ist wahrscheinlich ein Teil in den Stadtgraben geflossen, ein anderer über diesen Nebenarm in die Elbe“, sagt er.

Später wurde dieser Nebenarm offenbar zum Kanal umgebaut. Doch wann? „Dazu habe ich im Staatsarchiv recherchiert“, sagt Männig. Zuerst stieß er auf Unterlagen im „Schleußensystematisierungsproject“ von 1867. Da ist diese Abwasserader bereits als Kanal, der darin als „Gangschleuße V“ bezeichnet wird, vermerkt.

Eine Mitarbeiterin des Hauptstaatsarchivs gab ihm den entscheidenden Hinweis auf noch ältere Dokumente. Darin ging es um die Wiederherstellung des Pflasters in der Residenzstadt Dresden und um den „Schleußenbau“ auf der Langen Gasse vor dem Pirnaischen Tor. Verwiesen wird in den Unterlagen auf einen Bericht über den Verfall der offenen Schleuse auf der Langen Gasse und Beschwerden über üble Gerüche bei nassem Wetter.

Männig fand Angebote von Maurermeistern von 1766 für den Bau dieser Schleuse. Sie wollten das Bauwerk für Kosten zwischen 4 113 und 4 416 Talern errichten. Zu dieser Zeit habe es zwar die Festungsmauern ums Dresdner Zentrum noch gegeben. Sie wurden erst zwischen 1809 und 1830 geschleift. In der Pirnaischen Vorstadt hätten aber namhafte Bürger gewohnt. „Sie haben möglicherweise Druck gemacht, dass ein ordentlicher Standard in ihr Gebiet kommt“, vermutet Männig. So wurde der Kanal um 1770 gebaut.

Kanal mit einmaliger Form

Die Lange Straße ist durch die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg zwar verschwunden. Doch Teile des uralten Kanals sind erhalten. Komplett ist er nicht mehr, weil im Robotron-Gelände das Haus Lingnerallee gebaut wurde. Heute fließt durch den Kanal Regen- und Schmutzwasser bis zur Steinstraße. „Er hat eine sehr interessante Bauweise, die man nirgendwo anders in Dresden findet“, sagt Männig. Der Kanal ist knapp 1,7 Meter hoch und bis zu 1,2 Meter breit. Die trapezartige Form sei einmalig. Denn auch in der barocken Zeit waren senkrechte Wände üblich. „Möglicherweise hat man ihn in den alten Graben hineingebaut, sodass diese Form entstand.“

Heute ist der Kanal knapp 250 Jahre alt. Die Mauern haben die Zeit gut überstanden. Das wird sichtbar, als die SZ mit Männig die fünf Meter hinabsteigt. Eine Ratte sucht das Weite. Aber sonst plätschert das Abwasser wie schon vor Jahrhunderten.

zur Startseite